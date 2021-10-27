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طالعه تتمشي ولا تراقبهم !
منذ 6 ساعات
1439
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137165
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههه ..
.. هذي اللي يسمونها شفاية الحريم ... يالها من شفَّايه ...
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتمم لها الشفاء .. آمين ..
ع. س. ع
خلاص طولوتوها الآسيوية وطلعتو منها انتهينا،،، الآسيوية صعبة قوية
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
ابو محمد 😎 ✍️
كلام سليم يا سمو الامير .. مصايبهم كلها من حزب الشيطان وطواغيتهم في طهران ..
ولبد ابوخالد
ياشيخ تركي نبي حفلات بالقصيم جزاك الله خير. والله الذي لااله الاهو نحبك في الله والكل يحبك على مجهوداتك بارك الله فيك
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