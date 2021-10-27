الأمير سطام لرئيس وزراء لبنان: هناك فرق بين التصريحات والمواقف الجادة

نايف السالم (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التي أعرب خلالها عن رفضه لإساءة وزير الإعلام جورج قرداحي للمملكة.
وقال الأمير سطام: "كيف لهذه الحكومة أن تنجح في نسج جسور الأخوة مع الدول العربية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص، وهي تحمل أشخاصا تعلن صراحة حقدها وكرهها للسعودية".
وتابع: "هذه ليست المرة الأولى بل أن بعضهم يؤيد يدعم مشاريع إيران في المنطقة، هناك فرق بين التصريحات وبين المواقف الجادة التي تثبت مضمون حديثك".
وكان ميقاتي أصدر بيانا للتعليق على تصريحات جورج قرداحي، قال فيه: "إنه كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد على حرص لبنان على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وإدانة أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف.
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