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تعليق رئيس الوزراء اللبناني على إساءة جورج قرداحي للمملكة

منذ 20 ساعة
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تعليق رئيس الوزراء اللبناني على إساءة جورج قرداحي للمملكة

بيروت (صدى):
رفض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن اليمن، وإساءته للمملكة.

وقال ميقاتي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: "بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "إن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح".

وأكد البيان أن "رئيس الوزراء يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

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اليمن
جورج قرداحي
الحكومة اللبنانية
لسعودية
نجيب ميقاتي

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10144
منذ 40 دقيقة
لا تجلس تخربط ولا تبربر علينا اللي يحكمكم في لبنان هو حسن زميرة وحزبه ** لا رئيس دولة ولا رئيس حكومة * انتوا بس صور لا اكثر ولا اقل **!!!

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
قبل فترة لقيت اجنبية قدام احد الاسواق لابسه بنطلون وفنيلة وبطنها طالع لائحة الذوق وضعت لتطبق على الرجال فقط
رااايق
٣ مرات تأجيل ** المسأله فيها أن و أخواتها و عيال عمتها بعد **!! ههههههههههههه **
عبدالله محمد الشهري
والله ما صدق واكبر دليل كثرتهن بكل تبرج في كل مكان وبدات الظاهرة تزداد وبالمناسبة ماعاد هناك اهتمام بمتابعة مخالفي الذوق العام، صرنا نشوف...
ع. س. ع
ام زكي
جنوبي
يسدها القدر من قيس المصيبه

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