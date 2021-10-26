إعلامي لبناني يطالب باستقالة قرداحي واعتذار حكومته للسعودية

بيروت (صدى):
هاجم الإعلامي اللبناني طارق الخطاب، وزير إعلام بلاده جورج قرداحي، بعد تصريحاته المسيئة للمملكة.
وقال الخطاب، إن جورج قرداحي جلس يتغنى بدفاعه عن الإرهابيين الحوثيين الذين يروعون العائلات السعودية، ويسيء للعلاقات اللبنانية السعودية، هذه تصريحات معيبة ومخزية.
وأكد الخطاب أن الأجدر بجورج قرداحي أن يقدم استقالته من الوزارة، وأن تعتذر أيضا الحكومة اللبنانية اعتذارا رسميا للمملكة.
وأوضح الإعلامي اللبناني، أن تصريحات قرداحي تدل على الإساءة إلى الاشقاء العرب، والدفاع عن عصابات إرهابية حوثية تقصف قبلة المسلمين وتهدد أمن العائلات السعودية، والمقيمين، وأمن الخليج.
وتابع: "لم ننسى يا جورج قرداحي التضحية والتعب والجهد والدفاع، عن كل العرب من اشقائنا أبطال، وجرحى، وشهداء المملكة العربية السعودية، والإمارات، وهم يدافعون عن كل العرب وعن الشعب اليمني من عصابة ارهابية حوثية هدفها تنفيذ أجندات إيرانية في المنطقة".
واستكمل: " قرداحي الذي يرى لبنان من زاويته، من زاوية دولاراته وأمواله ورفاهيته، ويتغنى بأن الحوثيّون يدافعون عن أنفسهم، لم يفسّر لنا أي دفاع هذا الّذي يتمّ بقصف المملكة، ولم يشرح لنا الدور الإيراني والتمدد وماذا يعني أن تحتل دولةٌ أربع عواصم عربية".
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