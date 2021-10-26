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الإرياني: تصريحات قرداحي تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني

منذ ساعة
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الإرياني: تصريحات قرداحي تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني

فهمي محمد (صدى):
استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الهجومية ضد المملكة، ودورها في اليمن.

وقال الإرياني:" نستغرب التصريحات الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني، وانحيازا اعمى لمليشيا الحوثي الارهابية، وتجاهلا لدور نظام ايران واجندته التوسعية باليمن والمنطقة،في إدارة الانقلاب وتفجير الحرب وتقويض جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، وإحلال السلام".

وتابع: "نذكر وزير الاعلام اللبناني أن مليشيا الحوثي وبايعاز وتخطيط ايراني هي من فجرت الحرب بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية والمكونات الوطنية بما فيها الحوثيين،وهي تواصل رفض كل المبادرات وافشال كل الحلول السلمية للأزمة".

وأضاف: "ناسف لتجاهل تلك التصريحات عمليات القتل الحوثي الممنهج لليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها للتجمعات السكنية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وزراعتها الألغام والعبوات الناسفة،وهجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية".

واستكمل: "أين ضمير الوزير قرداحي من الفضائع غير المسبوقة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، من قتل وحشي، وتفجير، ونهب للمنازل والممتلكات، ومن آلاف المختطفين في معتقلاتها من قيادات الدولة وسياسيين وصحفيين، وإعلاميين وناشطين، ومن جرائم تجنيد الاطفال، واعتقال النساء واغتصابهن في سجون خاصة".

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اليمن
جورج قرداحي
الحوثي
معمر الإرياني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137107
منذ ساعة
قالوا في المثل // الحمار اذا شبع نهق .. ينطيق على ابو قرداحه تماماً ,,

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أحدث التعليقات

اربعيني قصيمي
الله يجزاك خير ياشيخ تركي ماعاد نبي نسافر الترفيه كله جبتوه بس نبي بالقصيم بعد ليس بس بالرياض جزاك الله خير. ترانا نستاهل وانت...
مايباخ
ممتاز المماتيز ههههههههههههههههههههه اضحك الله سرك
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا في المثل // الحمار اذا شبع نهق .. ينطيق على ابو قرداحه تماماً ,,
بوم
آسيا معروف رايح فين ولايهمكم ي هلاليه توقعاتي فوز هلال مليار بالميه وفوز كوري صفر بالميه
بلبل البحر
"ولكن في التحريش بينهم"

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