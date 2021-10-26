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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقن جورج قرداحي درسًا

منذ 50 دقيقة
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقن جورج قرداحي درسًا

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن المملكة.

وعلى طريقة البرنامج الشهير لقرداحي "من سيربح المليون" وضع الأمير عبدالرحمن بن مساعد 4 خيارات أمام وزير الإعلامي اللبناني، ساخرا من تصريحاته.

وقال ابن مساعد موجها حديثه لجورج قرداحي: "صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات: هل تظننا حمقى - هل أنت أحمق- هل تصدق أنك وزير- هل تعتقد أنك ذكي".

وتابع الأمير: "بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر، بانتظار جوابك النهائي".

السعودية
لبنان
جورج قرداحي
الامير عبدالرحمن بن مساعد

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10437
منذ 41 دقيقة
يا قلبي يا سمو الامير احسنت الرد علية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137103
منذ 38 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه شب عليه يا سمو الامير .......

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أحدث التعليقات

Ahmed
لاله الا الله محمد رسول
ابو عيد
تفاهات بعض السوالف تقول لصحبها فكني
شمس الحقيقة
أصلن لبنان مندمر وجاء المجوسي يبي يزيدهم تدمير وخراااب
ابو محمد 😎 ✍️
الأشهب الألهب هذامنسِّم ، مخرِّف وكاشت ولا هو داري عن حاله ولا بما يجري حواليه ..
نجاة محمد
الدوسري مره واحدة تحلمون و الحلم مو عيب

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