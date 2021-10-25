حسم الجدل حول طلاق مريم الأنصاري 

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
حسمت الفاشينيستا، مريم الأنصاري، الجدل بشأن انفصالها عن زوجها بسبب عدم ظهورها معه منذ فترة طويلة.
وقالت مريم الأنصاري، إن هذا الحديث لا يمت إلى الحقيقة بصلة، مبينة أن أخبار طلاقها مجرد شائعة.
ولفتت إلى أن سبب تواجدها في منزل أسرتها الدائم خلال الفترة الأخيرة وعدم ظهور زوجها معها في الفيديوهات كان السبب في خروج تلك الشائعات.
وأوضحت أنها تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها لاستكمال علاجها في منزل أسرتها، مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب في نشر خبر إصابتها بهذه الأزمة.