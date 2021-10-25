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حسم الجدل حول طلاق مريم الأنصاري 

منذ 11 ساعة
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حسم الجدل حول طلاق مريم الأنصاري 

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
حسمت الفاشينيستا، مريم الأنصاري، الجدل بشأن انفصالها عن زوجها بسبب عدم ظهورها معه منذ فترة طويلة.

وقالت مريم الأنصاري، إن هذا الحديث لا يمت إلى الحقيقة بصلة، مبينة أن أخبار طلاقها مجرد شائعة.

ولفتت إلى أن سبب تواجدها في منزل أسرتها الدائم خلال الفترة الأخيرة وعدم ظهور زوجها معها في الفيديوهات كان السبب في خروج تلك الشائعات.

وأوضحت أنها تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها لاستكمال علاجها في منزل أسرتها، مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب في نشر خبر إصابتها بهذه الأزمة.

طلاق
شائعة
وعكة صحية
انفصال
مريم الأنصاري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18478
منذ 42 دقيقة
أتتنوع الازمات:-

زمة مريم : أزمة قناة السويس : أزمة سوق المناخ : أزمة سوق السمك في الصين اللي أنتم خابرين : أزمة السفارة الأمريكية في طهران....شكرا مريم على إحياء ذكرى الأزمات في التأريخ العربي والدولي

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أحدث التعليقات

سلطان
الله توك تدري هلحين كل شي تستر واتحدى احد يقول غير ذلك وشف الهروب مسكوت عنه وهو اعظم من الفساد .
ابو عمار
شكرا يا دكتور على التصحيح
د محمد ماجد بخش
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أصبَح قال: اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا،...
ابو عمار
حلم الضبعه تزوجته او لم تتزوجه
ابو عمار
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... يبدو انه منتهي

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