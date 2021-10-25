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بالصور.. لقاء مؤثر يجمع أليك بالدوين بزوج وابنة المصورة التي قتلها بالخطأ

منذ ساعة
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بالصور.. لقاء مؤثر يجمع أليك بالدوين بزوج وابنة المصورة التي قتلها بالخطأ

ترجمة: نرمين سليمان (صدى):
ظهر الممثل أليك بالدوين وهو يعانق زوج المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وابنها البالغ من العمر 9 سنوات، بعدما قتلها عن طريق الخطأ أثناء تصوير فيلمه الجديد، بعد ظهر يوم الخميس، فيما يعيش بالدوين أوقاتًا صعبة منذ الواقعة الأليمة.

ويتطلع الممثل البالغ من العمر 63 عامًا إلى "قضاء بعض الوقت مع نفسه وإعادة توازنه" بعد أن شوهد وهو يخرج من فندق ويعانق زوج هاتشينز، صباح يوم السبت، بعد يومين فقط من الخطأ القاتل، كما شوهد وهو يعانق أندروس نجل "مات واهلينا" البالغ 9 سنوات، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقالت مصادر، إن بالدوين وماثيو هاتشينز غادروا فندق سانتا في مع أندروس نجل هاتشينز صباح يوم السبت، بعد خمسة أيام فقط من قتل بالدوين هاتشينز في موقع تصوير فيلم Rust، فيما شوهد الزوج وابن المصورة الحزين وهما يغادران فندق نيو مكسيكو بعد يومين من الحادث المميت.

وحضر أندروس وماثيو نصبًا تذكاريًا خاصًا أقيم في سانتا في يوم الجمعة، وحضره أليك بالدوين أيضًا، بينما نظمت نقابة المصورين السينمائيين الدولية وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في البوكيرك سيفيك بلازا يوم السبت، مع تزايد الدعوات لاتخاذ تدابير لحماية طاقم الفيلم من الحوادث المرتبطة بالأسلحة النارية.

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حادث
قتل
أليك بالدوين
مصورة سينمائية
فيلم Rust

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136989
منذ 24 دقيقة
مجرمون .. يقتلون الشخص ويمشون في جنازته ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18435
منذ 4 دقائق
سوف يحقق الفيلم رقما قياسيا .. حيث الواقعية والمصداقية والشفافية على أشدها فيه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
د محمد ماجد بخش
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ...
kkkk
اقول رح طير حمام
د محمد ماجد بخش
حمض الكبرياك المركز أذاب وعاء حفظه
د محمد ماجد بخش
العدالة لا بد وأن تأخذ مسراها

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