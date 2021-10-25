بالصور.. لقاء مؤثر يجمع أليك بالدوين بزوج وابنة المصورة التي قتلها بالخطأ

ترجمة: نرمين سليمان (صدى):
ظهر الممثل أليك بالدوين وهو يعانق زوج المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وابنها البالغ من العمر 9 سنوات، بعدما قتلها عن طريق الخطأ أثناء تصوير فيلمه الجديد، بعد ظهر يوم الخميس، فيما يعيش بالدوين أوقاتًا صعبة منذ الواقعة الأليمة.
ويتطلع الممثل البالغ من العمر 63 عامًا إلى "قضاء بعض الوقت مع نفسه وإعادة توازنه" بعد أن شوهد وهو يخرج من فندق ويعانق زوج هاتشينز، صباح يوم السبت، بعد يومين فقط من الخطأ القاتل، كما شوهد وهو يعانق أندروس نجل "مات واهلينا" البالغ 9 سنوات، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وقالت مصادر، إن بالدوين وماثيو هاتشينز غادروا فندق سانتا في مع أندروس نجل هاتشينز صباح يوم السبت، بعد خمسة أيام فقط من قتل بالدوين هاتشينز في موقع تصوير فيلم Rust، فيما شوهد الزوج وابن المصورة الحزين وهما يغادران فندق نيو مكسيكو بعد يومين من الحادث المميت.
وحضر أندروس وماثيو نصبًا تذكاريًا خاصًا أقيم في سانتا في يوم الجمعة، وحضره أليك بالدوين أيضًا، بينما نظمت نقابة المصورين السينمائيين الدولية وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في البوكيرك سيفيك بلازا يوم السبت، مع تزايد الدعوات لاتخاذ تدابير لحماية طاقم الفيلم من الحوادث المرتبطة بالأسلحة النارية.
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