أليك بالدوين يقتل مصورة فيلمه الجديد ويصيب المخرج

واشنطن (صدى):
كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنّ الممثّل أليك بالدوين أطلق أعيرة من سلاح خُلَّبي أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة "سانتا في"؛ مما أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.
وذكرت الشرطة في بيان إنّ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا "أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح خلّبي" في موقع تصوير فيلم "راست" قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.
وأشارت إلى أنّ هاتشينز أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها "ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها"، في حين يرقد سوزا في قسم العناية المركّزة في المستشفى.