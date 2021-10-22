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أليك بالدوين يقتل مصورة فيلمه الجديد ويصيب المخرج

منذ ساعتين
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أليك بالدوين يقتل مصورة فيلمه الجديد ويصيب المخرج

واشنطن (صدى):
كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنّ الممثّل أليك بالدوين أطلق أعيرة من سلاح خُلَّبي أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة "سانتا في"؛ مما أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

وذكرت الشرطة في بيان إنّ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا "أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح خلّبي" في موقع تصوير فيلم "راست" قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

وأشارت إلى أنّ هاتشينز أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها "ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها"، في حين يرقد سوزا في قسم العناية المركّزة في المستشفى.

 

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أليك بالدوين
فيلم ويسترن

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54421
منذ ساعة
اوكي

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
التستر وما أدراك مالتستر؟؟.
واضح ***وصريح
اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمـَن عافـيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومات المفيده يا دكتوره بنت خنيفس ..
واضح ***وصريح
مبروووووك لعشاق القلعة الفوز والنتيجة، وعودة العقيد للتهديف.

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