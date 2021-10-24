"الصرامي": سوء الحظ مصاحب لمباريات النصر

ماجد محمد (صدى):
علق المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر سعود الصرامي، على هزيمة النصر أمام الاتفاق بهدف واحد دون مقابل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022.
وقال "الصرامي": "مباراة من جانب واحد .. سيطرة نصراوية كاملة .. لا يوجد للإتفاق فرص تهدد مرمي النصر".
وأضاف: "مثل كل مرة حضر سوء الطالع و قال كلمته المعتادة فسجل فارس الدهناء هدفاً من بلنتي".
وتابع: "سوء الحظ المصاحب لمباريات النصر و حسن الحظ المصاحب لمباريات الهلال ظاهرة تستحق التأمل".
و هزم فريق الاتفاق نظيره النصر بهدف دون مقابل، في ختام منافسات الجولة الـ 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022