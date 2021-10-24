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"الصرامي": سوء الحظ مصاحب لمباريات النصر

منذ 10 ساعات
2005
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"الصرامي": سوء الحظ مصاحب لمباريات النصر

ماجد محمد (صدى):
علق المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر سعود الصرامي، على هزيمة النصر أمام الاتفاق بهدف واحد دون مقابل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022.

وقال "الصرامي": "مباراة من جانب واحد .. سيطرة نصراوية كاملة .. لا يوجد للإتفاق فرص تهدد مرمي النصر".

وأضاف: "مثل كل مرة حضر سوء الطالع و قال كلمته المعتادة فسجل فارس الدهناء هدفاً من بلنتي".

وتابع: "سوء الحظ المصاحب لمباريات النصر و حسن الحظ المصاحب لمباريات الهلال ظاهرة تستحق التأمل".

و هزم فريق الاتفاق نظيره النصر بهدف دون مقابل، في ختام منافسات الجولة الـ 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022

النصر
الاتفاق
سعود الصرامي
دوري المحترفين
كأس الأمير محمد بن سلمان
مباراة النصر والاتفاق

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2799
منذ 7 ساعات
استمر على فكرك الله لا يحرمنا من هذا التفكير قسم بالله اني انبسط حين تبقى معقولياتكم بنفس التفكير واصلو على نفس النمط والطرح عسى الله لا يغير عليكم،،، واذكركم للمرة المليون ما دمتم بكذا معقوليات،،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر ابو خرقة
زائر
زائر عدد التعليقات : 1031
منذ 6 ساعات
ياسعود الصرامي النصر وهم يعانون من خسائر بطولات متتاليه ..
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 241
منذ 50 دقيقة
وليش ماتقول (( ســوء النيه )) خاصةًمع جاركم...
المسئله كلها كوره تسليه ومنفسات شريفه أما تجندون القنوات وطيوركم للظلم و (( البهتان )) فلازم تتحملوأفعالكم .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ادبوهم
ابو عمار
يبدو ان السائق مشغول بالجوال
ابو عمار
الله يرشرشها بخير
ابو عمار
ههههههههههههههههه
سعود بن محسن
ياس ما في احد يلقم البني آدم هذا

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