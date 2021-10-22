قرار جديد من الاتحاد بعد الخسارة أمام الشباب

طلال الغامدي (صدى):
قررت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الجمعة، طلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في أعقاب الخسارة أمام الشباب.
وأرجعت إدارة النادي قرارها، إلى الحرص على تجنيب الفريق الضغوط والأخطاء التي ترتكب ضد الفريق.
وذكر النادي في بيان له، أن الإدارة التزمت بموقفها الداعم للحكم المحلي طيلة الفترة الماضية، إلا أن الفريق تعرض لأخطاء تحكيمية أخرجت اللاعبين من جو المباراة أثناء سيرها.
وأضافت أنه سيتم مخاطبة الجهة المختصة بشأن ما بدر من الحكم المساعد الثاني بين شوطي اللقاء تجاه اللاعب عبدالرحمن العبود.
وكان الاتحاد خسر أمام نظيره الشباب، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.