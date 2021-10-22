البلوي بعد خسارة الاتحاد: أنا مصدوم من حكم المباراة

نواف السالم (صدى):
علق حامد البلوي المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، على خسارة الاتحاد أمام الشباب بهدفين دون رد.
وقال حامد البلوي في تصريحاته بعد المباراة:" اليوم لم نكن في المستوى المأمول منا والذي صار غلط"، لافتا:" موضوع الآسيوية ما راح أتكلم فيه".
وأشار:" كنا عندنا ثقة في الحكم السعودي"، موضحا:" أنا مصدوم من الذي حصل من الحكم وحكم بهذه العقلية".
وأبان:" الحكم تكلم مع العبود بكلام لايليق إطلاقا بحكم، وما تلفظ به حكم المباراة نستطيع أن نشتكيه شرعا على ألفاظه".
وأوضح:: كلمت مراقب المباراة إذا ما صار إجراء من الاتحاد السعودي ضد حكم المباراة، فإداراة الاتحاد ستأخذ الإجراء اللازم".