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البلوي بعد خسارة الاتحاد: أنا مصدوم من حكم المباراة

منذ ساعة
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البلوي بعد خسارة الاتحاد: أنا مصدوم من حكم المباراة

نواف السالم (صدى):
علق حامد البلوي المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، على خسارة الاتحاد أمام الشباب بهدفين دون رد.

وقال حامد البلوي في تصريحاته بعد المباراة:" اليوم لم نكن في المستوى المأمول منا والذي صار غلط"، لافتا:" موضوع الآسيوية ما راح أتكلم فيه".

وأشار:" كنا عندنا ثقة في الحكم السعودي"، موضحا:" أنا مصدوم من الذي حصل من الحكم وحكم بهذه العقلية".

وأبان:" الحكم تكلم مع العبود بكلام لايليق إطلاقا بحكم، وما تلفظ به حكم المباراة نستطيع أن نشتكيه شرعا على ألفاظه".

وأوضح:: كلمت مراقب المباراة إذا ما صار إجراء من الاتحاد السعودي ضد حكم المباراة، فإداراة الاتحاد ستأخذ الإجراء اللازم".

 

 

الشباب
الاتحاد
حامد البلوي
الحكم
المباراة

التعليقات

عدوان العدوان
عدوان العدوان عدد التعليقات : 43
منذ 34 دقيقة
حسب اللقطه الخطأ من العبود تكلم وجالس ينافخ على الحكم

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أحدث التعليقات

صراحه
والله من الخوف مربط من ورا
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
زعيم اااسيا
بصراحه الجماز اوجعهم بالحقائق تخيل الهلال ٦٢ والنصر٢٣ ويش جاب هذا لهذا
عدوان العدوان
حسب اللقطه الخطأ من العبود تكلم وجالس ينافخ على الحكم
ابو وليد
وهو صادق وش جاب الخرقه ابو 19 بطوله للزعيم ابو 62 بطولة

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