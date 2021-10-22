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مبيعات السيارات الهجينة تكتسح السوق الأوروبية

منذ ساعة
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مبيعات السيارات الهجينة تكتسح السوق الأوروبية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
سجلت السيارات الهجينة أكبر نسبة مبيعات في الفصل الثالث من العام الجاري، بالسوق الأوربية، حسبما أعلنت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات الجمعة.

وتحتل السيارات الهجينة غير القابلة للشحن المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 20,7 في المئة، بعد تلك العاملة بالبنزين (39,5 في المئة) لكنها متقدمة على السيارات العاملة بالديزل (17,6 في المئة) التي فقدت 10 نقاط في عام واحد، بحسب "الفرنسية".

وفي أوروبا الوسطى ازدادت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 69,3 في المئة بين يوليو وسبتمبر، وانخفضت مبيعات الديزل إلى النصف خلال عام واحد حين بيعت 381473 سيارة في الربع الثالث، وضاعفت السيارات الهجينة والكهربائية المدعومة على نطاق واسع وجودها تقريبا بحصة سوقية تبلغ 9,8 في المئة و9,1 في المئة على التوالي.

 

البنزين
مبيعات
السيارات الكهربائية
السيارات الهجينة
حصة سوقية
السوق الأوروبي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136773
منذ 54 دقيقة
وماله .....؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ..
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
عبدالله
هجيناك بالهجاء فلم تمت ان الكلاب لطويلة الأعمار
عبدالله
ممتاز عقبى ما يتعلمن الرماية بالبازوكا

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