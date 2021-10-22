العثور على طلقة نارية داخل جسد سجين

واشنطن (صدى):
دخل رجل كان من المفترض احتجازه بسجن إلى مستشفى بعد أن كشف مسح لجسده عن وجود طلقة من بندقية عيار 0.410 تم ابتلاعها داخل جسده
ويذكر أن السجناء الذين يدخلون سجن مقاطعة مورجان يخضعون في ولاية ألاباما الأميركية بشكل دوري لفحص جسدي.
و كشف مايك سوافورد، المتحدث باسم السجن، أمس الخميس، عن وجود طلقة من بندقية عيار 0.410 تم ابتلاعها داخل جسد شخص.
وأضاف : «لم يتم احتجاز السجين مطلقا، عندما رأى طاقمنا الطبي ذلك، قالوا إنه يجب أن يذهب إلى المستشفى».
وقال المتحدث باسم السجن الأمريكي إن الرجل، الذي اعتقلته وكالة أخرى لإنفاذ القانون في المقاطعة، أطلق سراحه لاحقا بناء على تعهده الخاص، ولم يتضح ما حدث للطلقة.