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حكم وصية الوالدين بمنع الأبناء من الزواج من بعض الأقارب

منذ ساعتين
1903
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حكم وصية الوالدين بمنع الأبناء من الزواج من بعض الأقارب

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم وصية الوالدين بمنع الأبناء من الزواج من بعض الأقارب.

وقال "المطلق"، خلال استضافته في برنامج "فتاوى" إن التوصية بعدم الزواج بأبناء الأقارب لا يعد قطعا لصلة الرحم لأن المنع هنا يكون بمبرر واضح وعقلي.

وأضاف أن منع الأبناء من التواصل مع أقاربهم يعد قطعا لصلة الرحم، قائلا أن الأم قد تمنع زواج ابنها من ابنة خالته لكون أن أختها مؤذية أو أن ابنة أختها مُسرفة في المال.

وتابع أنه يجب على الابناء طاعة الأم في هذه الحالة إذا كان سبب رفضها له مبرر عقلي ولكن لايجب طاعتها إذا كان الرفض بدون سبب واضح.

الشيخ المطلق
صلة رحم
الاقارب
زواج الاقارب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54421
منذ ساعة
يا شيخ انتشرت مقولة الاقارب عقارب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136757
منذ 51 دقيقة
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
التستر وما أدراك مالتستر؟؟.
واضح ***وصريح
اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمـَن عافـيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومات المفيده يا دكتوره بنت خنيفس ..
واضح ***وصريح
مبروووووك لعشاق القلعة الفوز والنتيجة، وعودة العقيد للتهديف.

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