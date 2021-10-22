علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم وصية الوالدين بمنع الأبناء من الزواج من بعض الأقارب.
وقال "المطلق"، خلال استضافته في برنامج "فتاوى" إن التوصية بعدم الزواج بأبناء الأقارب لا يعد قطعا لصلة الرحم لأن المنع هنا يكون بمبرر واضح وعقلي.
وأضاف أن منع الأبناء من التواصل مع أقاربهم يعد قطعا لصلة الرحم، قائلا أن الأم قد تمنع زواج ابنها من ابنة خالته لكون أن أختها مؤذية أو أن ابنة أختها مُسرفة في المال.
وتابع أنه يجب على الابناء طاعة الأم في هذه الحالة إذا كان سبب رفضها له مبرر عقلي ولكن لايجب طاعتها إذا كان الرفض بدون سبب واضح.