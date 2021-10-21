زوج مودل روز: "صلحي اللي حصل وتزوجي وهاتي عيال"

متابعة أميرة خالد (صدى):
على خلفية تصريحات عارضة الأزياء مودل روز، المقيمة بأمريكا، عن تفاصيل مشكلتها مع زوجها محمد الحمود، ورفضه دعوى الطلاق، خرج الأخير موجها لها رسالة.
وطالب زوج مودل روز بإعطائه نصف أموالها، قائلا: "لحد الحين فيه أمل إنك تصلحين كل اللي حصل، بمعنى، ترجعين اللي خدتيه، وتاخدين الحكم الأمريكي اللي صدر بـ 50% ونسكر الصفحة هذه للنهاية، لأن في النهاية محاميين الطلاق ما بيهمهم ولا أنا ولا أنت خصوصا المحامي بتاعك أنت، كله بالفلوس، ده مصدر رزقه".
وتابع: "فكري بعقل، فكري بالمبالغ اللي بتخسريها، سواء قضايا ربحتها أو راح أربحها، ليش المعمعة دي، كل واحد يفكر بحياته، روحي تزوجي وهاتي عيال والله يرزقك بولد الحلال".
وكانت مودل روز خرجت قبل شهرين مستنجدة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، للحصول على الخلع من زوجها، لافتة إلى أنها تعاني في المحاكم منذ 10 أشهر دون جدوى.
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