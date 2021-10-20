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فيديو..مودل روز: من 10 سنوات ألبس قصير وش اللي تغير!

منذ 4 ساعات
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فيديو..مودل روز: من 10 سنوات ألبس قصير وش اللي تغير!

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت الفاشينيستا مودل روز، بتصريحات مثيرة للجدل، عن حياتها الشخصية، وعلاقتها بأسرتها، وطليقها.

وتحدثت روز في لقاءها مع الإعلامي الكويتي أنس بوخش، عن وفاة والدها، اتنهار من البكاء على الهواء، موضحة أنها تأثرت كثيرا بوفاة والدها، حيث كلمها قبل وفاته بيوم وأوصاها بالعائلة في مكالمة طويلة.

وعن طليقها، أوضحت مودل روز أنها كانت تنفق عليه لمدة طويلة خاصة بعد أن ترك عمله، لكنها تعبت من هذا الوضع وقررت الانفصال.

وأشارت إلى أنه رفض رفع دعوى طلاق في أمريكا لأن القانون الأمريكي يحكم بنصف أملاك الطرف الأغنى للطرف الآخر، لافتة إلى أنها رفعت قضية خلع في السعودية وتتمنى من القضاء السعودي أن ينصفها.

وعن أسرتها، صرحت روز بأنها تخطت الكثير من الخطوط الحمراء في أسرتها خاصة من ناحية الملابس القصيرة.

وبسؤالها "هل تمثلين المرأة السعودية؟"، أجابت بـ"لا"، مشيرة إلى أنه لا أحد يمثل مجتمعا كاملا، فهناك اختلافات كبيرة بين النساء في السعودية.

وعن الانتقادات التي تواجهها بسبب ملابسها المكشوفة قالت: "أنا هنا عشان اسوي الي أبغاه، أبغى انبسط عيد ميلادي مبسوطة اني كبرت سنه الي ارقص انبسط اسوي الي ابيه، ومو شي جديد أنا من 10 سنوات ألبس قصير وش اللي تغير".

المملكة
منوعات
مودل روز
طلاق مودل روز
أنس بوخش

التعليقات

dfs
dfs عدد التعليقات : 288
منذ 11 دقيقة
............
dfs
dfs عدد التعليقات : 288
منذ 8 دقائق
ممكن تشعر بنقص انوثة وانها غير مرغوبة وغير ملفتة لذلك تحاول لفت الانتباه بالملابس القصيرة وعلى حساب جسدها

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
سائق شاحنه وفي بلد أوروبي، في فصل الشتاء، إحتمال إنه مستخدم شراب التدفئة الشتوية المعروف لديهم..
dfs
ليش مايلبس غترة وعقال حتى يبرز الزي العسودي ؟؟؟!!!
dfs
احسبهم يقصدون المطرب الاماراتي عبدالله بلخير
dfs
اي وحدة المراة اللي على اليمين او اليسار ؟
dfs
ممكن تشعر بنقص انوثة وانها غير مرغوبة وغير ملفتة لذلك تحاول لفت الانتباه بالملابس القصيرة وعلى حساب جسدها

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