تحكيم الديربي يبريء البليهي ويطالب بمعاقبة حسين عبدالغني

ماجد محمد (صدى):
دون طاقم تحكيم مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تفاصيل الأحداث التي جرت عقب نهاية الديربي، في تقرير.
وكشفت مصادر، أنه وفقا للتقرير، فإن الحكم وجه البطاقة الحمراء بشكل مباشر تجاه حسين عبد الغني، بعد أن دخل أرض الملعب واعتدى على اللاعب علي البليهي الذي كان حينها في مشادة كلامية مع المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، بحسب الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر أن عبد الغني لم يغادر أرض الملعب بعد طرده، بل حاول الاشتباك مع أكثر من لاعب هلالي، ومن بينهم سلمان الفرج الذي كان حينها في حديث للتهدئة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، وهذا ما استوجب مطالبة الحكم في تقريره وشهادته بمعاقبة عبد الغني جراء ما حصل منه.
وحول حمل البليهي شعار الهلال ورفعه وسط ملعب مرسول بارك، أكد المصدر أن الماليزي سيمي شيات بريان مدير المراقبين والمنسقين بالاتحاد الآسيوي أثناء محاضرته في دورة المراقبين الآسيويين التي أقيمت في الرياض، أوضح أن البليهي لا يستحق العقوبة على هذا التصرف بكون ذلك لم تترتب عليه أي مشكلات داخل أرض الملعب كردّ فعل.
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