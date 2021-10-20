نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تحكيم الديربي يبريء البليهي ويطالب بمعاقبة حسين عبدالغني

منذ ساعتين
1937
1
تحكيم الديربي يبريء البليهي ويطالب بمعاقبة حسين عبدالغني

ماجد محمد (صدى):
دون طاقم تحكيم مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تفاصيل الأحداث التي جرت عقب نهاية الديربي، في تقرير.

وكشفت مصادر، أنه وفقا للتقرير، فإن الحكم وجه البطاقة الحمراء بشكل مباشر تجاه حسين عبد الغني، بعد أن دخل أرض الملعب واعتدى على اللاعب علي البليهي الذي كان حينها في مشادة كلامية مع المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، بحسب الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن عبد الغني لم يغادر أرض الملعب بعد طرده، بل حاول الاشتباك مع أكثر من لاعب هلالي، ومن بينهم سلمان الفرج الذي كان حينها في حديث للتهدئة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، وهذا ما استوجب مطالبة الحكم في تقريره وشهادته بمعاقبة عبد الغني جراء ما حصل منه.

وحول حمل البليهي شعار الهلال ورفعه وسط ملعب مرسول بارك، أكد المصدر أن الماليزي سيمي شيات بريان مدير المراقبين والمنسقين بالاتحاد الآسيوي أثناء محاضرته في دورة المراقبين الآسيويين التي أقيمت في الرياض، أوضح أن البليهي لا يستحق العقوبة على هذا التصرف بكون ذلك لم تترتب عليه أي مشكلات داخل أرض الملعب كردّ فعل.

اقرأ أيضا

عبد الغني يحاول فقء عيني البليهي.. ومطالب لوزير الرياضة بشطبه

فيديو..البليهي يرفع علم الهلال وسط مرسول بارك

سلمان الفرج
حسين عبد الغني
الهلال والنصر
علي البليهي

التعليقات

القادسبه
القادسبه عدد التعليقات : 8
منذ ساعة
اشتغل الوبي الازرق
يابو الترشيح

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الكلام عائم .. مريض .. ومنلقي .. ولم يوضح الزراعة أين كانت ومع من وفي جسد أي الخنازير ؟؟
د محمد ماجد بخش
الخبر ليس حقيقيا .. كيف لنا أن نصدق مثل هذا.. لا خير في الخنازير ولا تصلح كلية الخنزير إلا للخنازير من أخوتهم .. ربما...
د محمد ماجد بخش
أهديتك مزهرية ..
د محمد ماجد بخش
خصومتكم على الماديات وإلا على غيرها 🤑🤑🤑
د محمد ماجد بخش
الباحث الأمير مقرن بن عبدالعزيز مهتم بالزراعة وأبحاثها وكان له مزرعته التي يعمل بيديه في إنتاج وتحسين المحاصيل .. رجل فريد من زمن الطيبين...

أخر الأخبار

تعليق "حساب المواطن" على شكوى من عدم وصول الدفعة الأخيرة
تعليق "حساب المواطن" على شكوى من عدم وصول الدفعة الأخيرة
منذ 26 دقيقة 1079
بعد يومين من الأرق.. آل الشيخ: تصبحون على خير
بعد يومين من الأرق.. آل الشيخ: تصبحون على خير
منذ 45 دقيقة 1220
فيديو.. المصارع "أندرتيكر" في موسم الرياض
فيديو.. المصارع "أندرتيكر" في موسم الرياض
منذ 47 دقيقة 1199
زوج مودل روز: "صلحي اللي حصل وتزوجي وهاتي عيال"
زوج مودل روز: "صلحي اللي حصل وتزوجي وهاتي عيال"
منذ ساعة 397
فيديو.. مسن يخطف الأنظار في موسم الرياض
فيديو.. مسن يخطف الأنظار في موسم الرياض
منذ ساعة 1338
محسن الشهري: أنقذوا معلمين المدراس الأهلية من الدخلاء
محسن الشهري: أنقذوا معلمين المدراس الأهلية من الدخلاء
منذ ساعتين 413
تحكيم الديربي يبريء البليهي ويطالب بمعاقبة حسين عبدالغني
تحكيم الديربي يبريء البليهي ويطالب بمعاقبة حسين عبدالغني
منذ ساعتين 1937
موسم الرياض.. السفير الصيني يستمتع بالأجواء
موسم الرياض.. السفير الصيني يستمتع بالأجواء
منذ ساعتين 1507
مجلس الأمن الدولي يندد بهجمات الحوثيين ضد المملكة
مجلس الأمن الدولي يندد بهجمات الحوثيين ضد المملكة
منذ 3 ساعات 1296
بالصور.. أغلى صقر في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني
بالصور.. أغلى صقر في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني
منذ 3 ساعات 1444