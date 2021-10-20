عبد الغني يحاول فقء عيني البليهي.. ومطالب لوزير الرياضة بشطبه

نواف السالم (صدى):
أثار المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبدالغني، جدلا واسعا بتصرفاته الهجومية ضد لاعبي الهلال، وذلك عقب الخسارة 2-1 لصالح الهلال.
ووثق المصور فهد المري، لقطة تم تداولها على نطاق واسع، لحسين عبد الغني يقوم بإدخال أصابعه في عين البليهي محاولا فقأها.
ومن جانبه استنكر الكاتب إبراهيم السليمان، تطاول حسين عبدالغني المدير التنفيذي لنادي النصر، على لاعب الهلال سلمان الفرج، وكذلك علي البليهي.
وناشد السليمان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمنع عبد الغني من دخول الملاعب، بعدما حدث عقب انتها لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال السليمان: "ما حدث يا سمو الأمير من حسين عبدالغني خارج عن الروح الرياضية، وهي ليست المرة الأولى، فهو يمارس البلطجة، والإساءة للرياضة السعودية والواجب شطبه ومنعه من دخول الملاعب أو إدارات الاندية".
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