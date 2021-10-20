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عبد الغني يحاول فقء عيني البليهي.. ومطالب لوزير الرياضة بشطبه

منذ 45 دقيقة
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عبد الغني يحاول فقء عيني البليهي.. ومطالب لوزير الرياضة بشطبه

نواف السالم (صدى):
أثار المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبدالغني، جدلا واسعا بتصرفاته الهجومية ضد لاعبي الهلال، وذلك عقب الخسارة 2-1 لصالح الهلال.

ووثق المصور فهد المري، لقطة تم تداولها على نطاق واسع، لحسين عبد الغني يقوم بإدخال أصابعه في عين البليهي محاولا فقأها.

ومن جانبه استنكر الكاتب إبراهيم السليمان، تطاول حسين عبدالغني المدير التنفيذي لنادي النصر، على لاعب الهلال سلمان الفرج، وكذلك علي البليهي.

وناشد السليمان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمنع عبد الغني من دخول الملاعب، بعدما حدث عقب انتها لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال السليمان: "ما حدث يا سمو الأمير من حسين عبدالغني خارج عن الروح الرياضية، وهي ليست المرة الأولى، فهو يمارس البلطجة، والإساءة للرياضة السعودية والواجب شطبه ومنعه من دخول الملاعب أو إدارات الاندية".

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النصر
سلمان الفرج
حسين عبدالغني
دوري ابطال اسيا
علي البليهي
وزيرالرياضة

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10375
منذ 37 دقيقة
ياليت يشطب و يمنع من دخول الملاعب
Sami
Sami عدد التعليقات : 2
منذ 18 دقيقة
الوزير ما له شغل هنا، المباراة تحت اشراف الاتحاد الاسيوي
بعدين المشاكل بهالنوع من المباريات طبيعي ومتوقع

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
شوبدك من بلدنا السعودية ..المهم وصل للنهائي فريق سعودي مو سوري ههههههههههههععهه
منصور
رح لسوريا المشردين بعدين تكلم يا ج
Sami
الوزير ما له شغل هنا، المباراة تحت اشراف الاتحاد الاسيوي بعدين المشاكل بهالنوع من المباريات طبيعي ومتوقع
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
الطماطم لذيذه في كل الحلات

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