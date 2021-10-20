فاطمة الأنصاري: "لا تخلين ولا شيء ينكد عليكِ"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تزامنا مع أزمة فاطمة الأنصاري مع زوجها يعقوب بوشهري، وأنباء انفصالهما، خرجت مشهورة "سناب شات" موجهة عدة نصائح للفتيات.
ونصحت فاطمة الأنصاري الفتيات بضرورة عدم الاستسلام إلى الحزن، وعدم إشغال النفس بالتفاصيل غير السعيدة.
وقالت الأنصاري: "لكل واحدة متضايقة أو متنكدة أو زعلانة قومي خدي اختك أو أمك أو أخوك أو صاحبتك أطلعوا خدوا لكم قهوة حتى لو بالسيارة، تغيري جو".
وأضافت: "لا تخلين ولا شيء في الدنيا ينكد عليكي ولا شيء يزعجك لأن والله العظيم ما حد يستاهل زعلك، هذا يومك ما تضيعينه وانتي زعلانة أو وانتي متضايقة لان الدنيا ها دي كلها ولا تسوى".
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