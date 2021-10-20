نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فاطمة الأنصاري: "لا تخلين ولا شيء ينكد عليكِ"

منذ 8 ساعات
1570
2
فاطمة الأنصاري: "لا تخلين ولا شيء ينكد عليكِ"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تزامنا مع أزمة فاطمة الأنصاري مع زوجها يعقوب بوشهري، وأنباء انفصالهما، خرجت مشهورة "سناب شات" موجهة عدة نصائح للفتيات.

ونصحت فاطمة الأنصاري الفتيات بضرورة عدم الاستسلام إلى الحزن، وعدم إشغال النفس بالتفاصيل غير السعيدة.

وقالت الأنصاري: "لكل واحدة متضايقة أو متنكدة أو زعلانة قومي خدي اختك أو أمك أو أخوك أو صاحبتك أطلعوا خدوا لكم قهوة حتى لو بالسيارة، تغيري جو".

وأضافت: "لا تخلين ولا شيء في الدنيا ينكد عليكي ولا شيء يزعجك لأن والله العظيم ما حد يستاهل زعلك، هذا يومك ما تضيعينه وانتي زعلانة أو وانتي متضايقة لان الدنيا ها دي كلها ولا تسوى".

اقرأ أيضا

أمل الأنصاري غاضبة من مُتابِعة تحدثت عن انفصال شقيقتها

منوعات
سناب شات
يعقوب بوشهري
فاطمة الأنصاري

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 75
منذ 4 ساعات
ايوه كمان انصحيهم انو الزواج لأجل المصلحة مايدوووم
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 138
منذ ساعة
صادقة لا تخلين اي شي ينكد عليك .. فقط تزوجي زواج مشروط بوقت واشرطي عند الانفصال المتفق على توقيته يعطيك سيارة .. بس اهم شي لا تقولين ان السيارة متفق عليها قولي ان السيارة هدية من اختك او اخوك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زياد عطار
حسبي الله على من لفق ومن حكم يوم واحد بعمر كامل وعند الله تجتمع الخصوم يارب اهلك الظلمه المستبدين أين سمعه الرجل أبنائه بناته...
ابو محمد 😎 ✍️
وقاها الله مما هو اشد من مما اصابها وأنكى ..
عبدالله
واضح انكم محايدين مررررة ، الله لايشغلنا الابطاعتة
Zoolعالمي
ههههههههههههه مشكله الي تعليمه ابتدائي تطلع منه تحف ما اقول الا ياصبر الارض
Zoolعالمي
مبروك لكل وضيع لابس طاقيه حتى الحكم ما سلم منكم لابستوه الطاقيه وطرد لاعب من النصر يعني فوز مع دفع الحكم ولا انتو مو...

أخر الأخبار

ضبط مواطن وكويتيين لانتحال صفات هامة بالكويت
ضبط مواطن وكويتيين لانتحال صفات هامة بالكويت
منذ 28 دقيقة 1411
بالفيديو.. طبيب: أعراض هشاشة العظام تبدأ بعمر الـ30 سنة
بالفيديو.. طبيب: أعراض هشاشة العظام تبدأ بعمر الـ30 سنة
منذ 48 دقيقة 1577
"الحاج متولي" الحقيقي: "المسلسل خرب بيتي"
"الحاج متولي" الحقيقي: "المسلسل خرب بيتي"
منذ 52 دقيقة 937
شبكة قرصنة صينية تخترق الهواتف حول العالم
شبكة قرصنة صينية تخترق الهواتف حول العالم
منذ 57 دقيقة 1561
بالفيديو.. مستشارة قانونية: احذر تصوير هذه الحوادث
بالفيديو.. مستشارة قانونية: احذر تصوير هذه الحوادث
منذ ساعة 1539
"الجبير" يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
"الجبير" يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
منذ ساعة 1402
أمير الكويت بصدد إصدار عفو عن المعارضين
أمير الكويت بصدد إصدار عفو عن المعارضين
منذ ساعة 1721
"المستردة والكاتشب" يدمران حياة زوجين
"المستردة والكاتشب" يدمران حياة زوجين
منذ ساعة 792
"الترفية" تعلن الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض
"الترفية" تعلن الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض
منذ ساعة 1598
غوميز: لنذهب إلى النهائي!
غوميز: لنذهب إلى النهائي!
منذ ساعة 1689