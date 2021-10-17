أمل الأنصاري غاضبة من مُتابِعة تحدثت عن انفصال شقيقتها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ردت الفاشينيستا وخبيرة التجميل، أمل الأنصاري، بغضب ضد مُتابِعة راسلتها عبر حسابها في "سناب شات"، وتحدثت عن انفصال شقيقتها خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري عن زوجها ناشط مواقع التواصل في الكويت يعقوب بوشهري.
وذكرت المتابعة إنَّ بيت شقيقتها "خرب"، لتردّ أمل بشكل غاضب، قائلةً إنَّ تدخلها لا يدل على سلامة عقلها، مبديةً اعتراضها على التدخل في الشؤون الداخلية للأسرة، لافتة إلى أنَّ تلك المتابِعة لا تعرف أي تفاصيل، وتتحدث من دون دراية بما وقع.
وأشارت أمل الأنصاري إلى أنَّ تلك المتابِعة سبق أن تدخلت في حياتها الخاصة، ووجهت لها اتهاماً لم يكن صحيحاً، مردفةً: "اتقي الله في نفسكِ وخافي من دعوة تجيكِ مني"، مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الخاصة: "لا تنطقين بكلمة وأنتِ لا تدرين وين الله قاطك.."، مختتمةً: "فوق كل هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكِ وفي كل من ظلم".