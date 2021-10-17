نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمل الأنصاري غاضبة من مُتابِعة تحدثت عن انفصال شقيقتها

منذ ساعة
821
1
أمل الأنصاري غاضبة من مُتابِعة تحدثت عن انفصال شقيقتها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ردت الفاشينيستا وخبيرة التجميل، أمل الأنصاري، بغضب ضد مُتابِعة راسلتها عبر حسابها في "سناب شات"، وتحدثت عن انفصال شقيقتها خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري عن زوجها ناشط مواقع التواصل في الكويت يعقوب بوشهري.

وذكرت المتابعة إنَّ بيت شقيقتها "خرب"، لتردّ أمل بشكل غاضب، قائلةً إنَّ تدخلها لا يدل على سلامة عقلها، مبديةً اعتراضها على التدخل في الشؤون الداخلية للأسرة، لافتة إلى أنَّ تلك المتابِعة لا تعرف أي تفاصيل، وتتحدث من دون دراية بما وقع.

وأشارت أمل الأنصاري إلى أنَّ تلك المتابِعة سبق أن تدخلت في حياتها الخاصة، ووجهت لها اتهاماً لم يكن صحيحاً، مردفةً: "اتقي الله في نفسكِ وخافي من دعوة تجيكِ مني"، مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الخاصة: "لا تنطقين بكلمة وأنتِ لا تدرين وين الله قاطك.."، مختتمةً: "فوق كل هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكِ وفي كل من ظلم".

 

 

متابعة
سناب شات
انفصال
يعقوب بوشهري
أمل الأنصاري
فاطمة الأنصاري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18364
منذ 39 دقيقة
أذكري لنا يا بنت الأنصاري .. ماذا يعني غضبك بالنسبة إلينا .. نحن غير المتابعين لك .. بل ماذا يعني لبقية المتابعين.. أيضا .. هو أمر يخصك ويعنيك وهو نتيجة وضريبة نشر الغسيل على الشارع

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
سووا صفوفكم كلمة قيلت الآن بفك بعض الاحترازات وهل الذي قال قبل أشهر تجمعت ترفيه موجودة ومساجد تباعد وتم الاقتناع أن كل شئ بئوانه...
المهم
الإشارات مليه من المتسولين
kkkk
بالتوفيق لك ياعالمي
غييييوووورررر
مساكين عوام الشيعه لقد سلب المراجع والمعممين عقوله بالخرافات والاكاذيب واوصلوهم للشرك بالله وسلبوا أموالهم باسم الخمس وانتهكوا اعراضهم باسم المتعه وللمعلوميه المراجع والمعممين...
عبدالله
تتويج حتة وحدة؟!😂😂

أخر الأخبار

القصاص لمواطن ضرب آخر على رأسه حتى الموت في جازان
القصاص لمواطن ضرب آخر على رأسه حتى الموت في جازان
منذ 17 دقيقة 1387
حقيقة تولي جيرارد تدريب نيوكاسل يونايتد
حقيقة تولي جيرارد تدريب نيوكاسل يونايتد
منذ 28 دقيقة 1412
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن عن توفر وظائف شاغرة
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 48 دقيقة 1431
حكام مباريات اليوم بـ دوري المحترفين
حكام مباريات اليوم بـ دوري المحترفين
منذ 52 دقيقة 1597
التعليم: لم نعتمد آلية جديدة للمدارس بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
التعليم: لم نعتمد آلية جديدة للمدارس بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
منذ 57 دقيقة 1732
أمل الأنصاري غاضبة من مُتابِعة تحدثت عن انفصال شقيقتها
أمل الأنصاري غاضبة من مُتابِعة تحدثت عن انفصال شقيقتها
منذ ساعة 821
"فهد بن جمعة" يطالب بتحديد ساعات العمل لـ40 ساعة أسبوعيًا
"فهد بن جمعة" يطالب بتحديد ساعات العمل لـ40 ساعة أسبوعيًا
منذ ساعة 1741
أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50
أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50
منذ ساعة 1637
بالفيديو.. اصطفاف المصلين إلى جوار بعضهم في المسجد النبوي
بالفيديو.. اصطفاف المصلين إلى جوار بعضهم في المسجد النبوي
منذ ساعة 1639
رجل يقتحم حلاق ويطعن صاحبه بعد ان تحرش بزوجته
رجل يقتحم حلاق ويطعن صاحبه بعد ان تحرش بزوجته
منذ ساعة 1093