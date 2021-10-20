التمياط: ماذا يقدم الدوسري أكثر ليتوج أفضل لاعب في آسيا!

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب الهلال والمنتخب السابق، نواف بندر التمياط، أن اللاعب سالم الدوسري، يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا.
وقال التمياط: "تسأول ؟ ماذا يحتاج سالم الدوسري أن يقدم أكثر مما قدم حتى الآن مع الهلال والمنتخب لكي يحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا".
وتابع: "أعرف انه تهمه البطولات أكثر من الجوائز الفردية، لكن حقه وفق ما يقدم أن ينصف، جائزة يستحقها، ومتأكد أنه يوماً سيفوز بها إلى أن يتحقق ذلك استمراريتك مطلبنا".
وتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على النصر بهدفين، سجلهما موسى ماريجا، وسالم الدوسري.
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