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التمياط: ماذا يقدم الدوسري أكثر ليتوج أفضل لاعب في آسيا!

منذ 11 ساعة
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التمياط: ماذا يقدم الدوسري أكثر ليتوج أفضل لاعب في آسيا!

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب الهلال والمنتخب السابق، نواف بندر التمياط، أن اللاعب سالم الدوسري، يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

وقال التمياط: "تسأول ؟ ماذا يحتاج سالم الدوسري أن يقدم أكثر مما قدم حتى الآن مع الهلال والمنتخب لكي يحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا".

وتابع: "أعرف انه تهمه البطولات أكثر من الجوائز الفردية، لكن حقه وفق ما يقدم أن ينصف، جائزة يستحقها، ومتأكد أنه يوماً سيفوز بها إلى أن يتحقق ذلك استمراريتك مطلبنا".

وتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على النصر بهدفين، سجلهما موسى ماريجا، وسالم الدوسري.

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سالم الدوسري
نواف التمياط

التعليقات

الشمالي الجنوبي
الشمالي الجنوبي عدد التعليقات : 38
منذ 36 دقيقة
ارحب .. جيلي وجيل الطيبين .. لك وحشة وظهورك عجيب ومهيب كما كان ظهورك في مباريات الهلال والمنتخب .. والله لا يسامح من تسبب في حرماننا من عزفك في الملعب .. واقصد (مهمد نور) اللي كانت نهايته بفضيحة المنشطات لأن الله سبحانه يمهل ولا يهمل

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أحدث التعليقات

زياد عطار
حسبي الله على من لفق ومن حكم يوم واحد بعمر كامل وعند الله تجتمع الخصوم يارب اهلك الظلمه المستبدين أين سمعه الرجل أبنائه بناته...
ابو محمد 😎 ✍️
وقاها الله مما هو اشد من مما اصابها وأنكى ..
عبدالله
واضح انكم محايدين مررررة ، الله لايشغلنا الابطاعتة
Zoolعالمي
ههههههههههههه مشكله الي تعليمه ابتدائي تطلع منه تحف ما اقول الا ياصبر الارض
Zoolعالمي
مبروك لكل وضيع لابس طاقيه حتى الحكم ما سلم منكم لابستوه الطاقيه وطرد لاعب من النصر يعني فوز مع دفع الحكم ولا انتو مو...

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