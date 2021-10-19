الدوسري: الهلال متعود على الضغوط.. وآلام الإصابة موجودة إلى الآن

نواف السالم (صدى):
صرح نجم الهلال سالم الدوسري، بأن جميع لاعبي الفريق محترفين ومؤهلين لخوض مثل هذه المباريات والتحديات الصعبة، وذلك في أعقاب الفوز على النصر 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الدوسري في تصريحاته عقب الفوز الثمين للهلال: "بتوفيق من الله ودعوات الوالدين وبثقة الجمهور حققنا آمالهم"، مشيرًا إلى أهمية التركيز في التدريب وتقديم المباراة بالشكل المطلوب بأقل الأخطاء.
وأضاف: "كلنا لاعبين محترفين وعرفنا نؤدي المطلوب، ومتعودين على هذه المبارايات والهلال متعود على الضغوط"، لافتا إلى استمرار معاناته من ألم إصابته الأخيرة.
وتابع: "تجاوزت الإصابة بالعلاج المكثف، والألم موجود إلى الان لكنني تحاملت على نفسي من أجل الكيان".