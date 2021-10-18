عروس تعجز عن التحرك بسبب ثقل المجوهرات التي ترتديها

بكين (صدى):
تفاجأ ضيوف إحدى حفلات الزفاف في الصين، بعروس الحفل ترتدي 60 كيلوغرامًا من المجوهرات الذهبية في يوم زفافها.
وأثارت صورة العروس ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتى أظهرت العروس مرتدية فستان الزفاف الأبيض الصيني التقليدي جنبًا إلى جنب مع المجوهرات الذهبية المفرطة بينما تحمل باقة من الورود في يديها.
وكانت المجوهرات الذهبية التي قيل أنها تزن حوالي 60 كجم هدية من زوجها المحب، وقد جعلت هذه المجوهرات من المستحيل على العروس التحرك، إذ أشفق بعض الضيوف عليها وعرضوا عليها المساعدة، لكنها رفضت بأدب كل المساعدات.
ووفقًا لتقرير نشرته Tribun Solo، أعطيت العروس المجوهرات الذهبية كمهر من زوجها المعروف أنه من عائلة ثرية، حيث حصل على 60 عقدًا ذهبيًا، وزن كل منها حوالي كيلوجرام واحد مع إسوارين كبيرين من الذهب.
ووفقًا للمعتقدات الصينية، يعتبر إهداء الذهب أمرًا مبشرًا بالخير خاصة في حفلات الزفاف، وتعتقد بعض المجتمعات الصينية أيضًا أن الذهب يمكن أن ينقذ المتزوجين حديثًا من الأرواح الشريرة ويجلب الحظ السعيد في رحلتهم الجديدة.