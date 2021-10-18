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عروس تعجز عن التحرك بسبب ثقل المجوهرات التي ترتديها

منذ ساعتين
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عروس تعجز عن التحرك بسبب ثقل المجوهرات التي ترتديها

بكين (صدى):
تفاجأ ضيوف إحدى حفلات الزفاف في الصين، بعروس الحفل ترتدي 60 كيلوغرامًا من المجوهرات الذهبية في يوم زفافها.

وأثارت صورة العروس ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتى أظهرت العروس مرتدية فستان الزفاف الأبيض الصيني التقليدي جنبًا إلى جنب مع المجوهرات الذهبية المفرطة بينما تحمل باقة من الورود في يديها.

وكانت المجوهرات الذهبية التي قيل أنها تزن حوالي 60 كجم هدية من زوجها المحب، وقد جعلت هذه المجوهرات من المستحيل على العروس التحرك، إذ أشفق بعض الضيوف عليها وعرضوا عليها المساعدة، لكنها رفضت بأدب كل المساعدات.

ووفقًا لتقرير نشرته Tribun Solo، أعطيت العروس المجوهرات الذهبية كمهر من زوجها المعروف أنه من عائلة ثرية، حيث حصل على 60 عقدًا ذهبيًا، وزن كل منها حوالي كيلوجرام واحد مع إسوارين كبيرين من الذهب.

ووفقًا للمعتقدات الصينية، يعتبر إهداء الذهب أمرًا مبشرًا بالخير خاصة في حفلات الزفاف، وتعتقد بعض المجتمعات الصينية أيضًا أن الذهب يمكن أن ينقذ المتزوجين حديثًا من الأرواح الشريرة ويجلب الحظ السعيد في رحلتهم الجديدة.

 

عقد
مهر
زفاف
عروس صينية
معتقدات
أساور
60 كيلوجرام ذهب
صين

التعليقات

أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 434
منذ 48 دقيقة
الله يسقي أيام الأولين ..
يوم كانوا يزفون العروسه على حمار ..
والحمار يمشي .. تسمع صوت الخلاخل اللي لابستها العروسه
من فضه .. وحولها ..
أشكالها كبيره .. وعددها كثير ..
والعروس مبسوطه .. كانها راكبة روز رايز
وقربعة الخلاخل تخليها تنتشي من الفرحه .

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