ابن مساعد: لا أتخيل ديربي بهذا الحجم على ملعب مرسول بارك

طلال الغامدي (صدى):
أعرب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن أمنيته في أن تكون مباراة القمة المنتظرة بين الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد الملك فهد الدولي.
وقال ابن مساعد: "كنت أتمنى أن تكون مباراة الديربي الآسيوية يوم الثلاثاء، بين الكبيرين الهلال والنصر على ستاد الملك فهد الدولي الذي يتسع لـ67 الف بدلًا من مرسول بارك 25 الف".
وتابع: "لا سيما أن الفريقين متفقين مسبقًا على أن تكون التذاكر بالمناصفة، وكذلك بعد إلغاء التباعد والسماح بالحضور بكامل سعة الملعب".
وأضاف: "لو تم هذا ستتاح الفرصة لحضور عدد أكبر، وسيكون شكل المباراة أجمل، وهي محط أنظار ملايين المشاهدين من داخل وخارج المملكة، لا أتخيل ديربي بهذا الحجم وهذه الأهمية غير المسبوقة بحضور 25 الف مشجع فقط".
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب من الأندية تحديد ملاعبها لربع ونصف نهائي البطولة، وأسفرت القرعة التي سحبت في 17 سبتمبر، عن أنه في حال التقى فريقان سعوديان، في ربع أو نصف نهائي البطولة، فإن المباراة تلعب على أرض الفريق الذي يرد اسمه أولاً في القرعة، وهو ما حدث مع النصر، ليلتقي الفريقان على ملعب مرسول بارك.
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