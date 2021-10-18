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ابن مساعد: لا أتخيل ديربي بهذا الحجم على ملعب مرسول بارك

منذ ساعة
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ابن مساعد: لا أتخيل ديربي بهذا الحجم على ملعب مرسول بارك

طلال الغامدي (صدى):
أعرب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن أمنيته في أن تكون مباراة القمة المنتظرة بين الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد الملك فهد الدولي.

وقال ابن مساعد: "كنت أتمنى أن تكون مباراة الديربي الآسيوية يوم الثلاثاء، بين الكبيرين الهلال والنصر على ستاد الملك فهد الدولي الذي يتسع لـ67 الف بدلًا من مرسول بارك 25 الف".

وتابع: "لا سيما أن الفريقين متفقين مسبقًا على أن تكون التذاكر بالمناصفة، وكذلك بعد إلغاء التباعد والسماح بالحضور بكامل سعة الملعب".

وأضاف: "لو تم هذا ستتاح الفرصة لحضور عدد أكبر، وسيكون شكل المباراة أجمل، وهي محط أنظار ملايين المشاهدين من داخل وخارج المملكة، لا أتخيل ديربي بهذا الحجم وهذه الأهمية غير المسبوقة بحضور 25 الف مشجع فقط".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب من الأندية تحديد ملاعبها لربع ونصف نهائي البطولة، وأسفرت القرعة التي سحبت في 17 سبتمبر، عن أنه في حال التقى فريقان سعوديان، في ربع أو نصف نهائي البطولة، فإن المباراة تلعب على أرض الفريق الذي يرد اسمه أولاً في القرعة، وهو ما حدث مع النصر، ليلتقي الفريقان على ملعب مرسول بارك.

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دوري ابطال اسيا
الهلال والنصر
استاد الملك فهد الدولي
مرسول بارك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18380
منذ ساعة
كلامك في محله .. هذه يبغالها أبو سلمان يرفع تلفون على وزير الرياضة .. عساكم جميعا على القوة .. وديرتي ممتع ورصين بحول الله .. الفائز فيه الجميع والأجدر برفع علم الديرة ويا دار ما دخلك شر
ااوفا طبعي
ااوفا طبعي عدد التعليقات : 1957
منذ 15 دقيقة
من حق النصر العالمي يلعب على ملعبه لانه هو المستضيف🤚

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
تكفى ياطاقيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣وااله اللي يسمعك يقول برشلونه والا ريال مدريد 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 بإذن الله تعالى نذكرك يوم الثلاثاء وننطرب بصيااااااااااااحكم يالسسسلق 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
الوفا طبعي
الله لايفضحنا ويستر علينا وعلى اهالينا 🤲 لهاذي الدرجه ماعاد فيه كرامه وعزة نفس وقيمه عندك؟؟؟؟!!!!
A.awad
وليش ماتكون المباراه في ملعب الملك فهد ليتّسع للجماهير ....؟؟؟؟
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ااوفا طبعي
من حق النصر العالمي يلعب على ملعبه لانه هو المستضيف🤚

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