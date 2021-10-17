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تقسيم المدرجات بالتساوي بين الهلال والنصر

منذ 5 ساعات
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تقسيم المدرجات بالتساوي بين الهلال والنصر

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر، عن اتفاق إدارتي الهلال والنصر، على تقسيم المدرجات بالتساوي حال تواجها في ربع أو نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء الاتفاق بين الناديين، قبل إجراء قرعة ربع نهائي البطولة القارية، بعد طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من الأندية تحديد ملاعبها لربع ونصف نهائي البطولة، بحسب الرياضية.

وأسفرت القرعة التي سحبت في 17 سبتمبر، عن أنه في حال التقى فريقان سعوديان، في ربع أو نصف نهائي البطولة، فإن المباراة تلعب على أرض الفريق الذي يرد اسمه أولاً في القرعة، وهو "النصر".

وبذلك يلتقي النصر والهلال، الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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النصر
الهلال
دوري ابطال اسيا
الهلال والنصر
مرسول بارك

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 236
منذ 12 دقيقة
وليش ماتكون المباراه في ملعب الملك فهد ليتّسع للجماهير ....؟؟؟؟

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
تكفى ياطاقيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣وااله اللي يسمعك يقول برشلونه والا ريال مدريد 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 بإذن الله تعالى نذكرك يوم الثلاثاء وننطرب بصيااااااااااااحكم يالسسسلق 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
الوفا طبعي
الله لايفضحنا ويستر علينا وعلى اهالينا 🤲 لهاذي الدرجه ماعاد فيه كرامه وعزة نفس وقيمه عندك؟؟؟؟!!!!
A.awad
وليش ماتكون المباراه في ملعب الملك فهد ليتّسع للجماهير ....؟؟؟؟
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ااوفا طبعي
من حق النصر العالمي يلعب على ملعبه لانه هو المستضيف🤚

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