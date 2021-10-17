تقسيم المدرجات بالتساوي بين الهلال والنصر

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر، عن اتفاق إدارتي الهلال والنصر، على تقسيم المدرجات بالتساوي حال تواجها في ربع أو نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وجاء الاتفاق بين الناديين، قبل إجراء قرعة ربع نهائي البطولة القارية، بعد طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من الأندية تحديد ملاعبها لربع ونصف نهائي البطولة، بحسب الرياضية.
وأسفرت القرعة التي سحبت في 17 سبتمبر، عن أنه في حال التقى فريقان سعوديان، في ربع أو نصف نهائي البطولة، فإن المباراة تلعب على أرض الفريق الذي يرد اسمه أولاً في القرعة، وهو "النصر".
وبذلك يلتقي النصر والهلال، الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
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