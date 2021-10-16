عبدالرحمن بن مساعد: هذا الزمان أخضر

طلال الغامدي (صدى):
عدد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأحداث السارة التي تشهدها المملكة مؤخرا في مختلف الأصعدة، وذلك عقب مباراتي الهلال والنصر وفوزهما الكبير أمام بيرسبوليس الإيراني، والوحدة الإماراتي.
وقال ابن مساعد: "فرح متتالي بحمدالله، نقاط كاملة للمنتخب في تصفيات كأس العالم وأداء رائع، فريق سعودي في النهائي، انحسار كورونا بفضل الله ثم بفضل قيادة حكيمة، وموسم الرياض جاي، وبعده الفورملا في جدة".
وأضاف الأمير عبد الرحمن بن مساعد: "قبلوا تراب الوطن، هذا الزمان أخضر، واشكروا مجزي النعم، يزيدكم أكثر".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر، تزامنا مع التقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات.
كما تجري الاستعدادات، لتكون حلبة جدة لسباقات الفورمولا1 جاهزة لتقديم نسخة غير مسبوقة من السباق العالمي، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة 10 فرق عالمية معروفة في سباقات الفورمولا1.
اقرأ أيضا