نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو..جماهير استقلال طهران تحتفل بخسارة بيرسبوليس من الهلال

منذ ساعة
2261
1
فيديو..جماهير استقلال طهران تحتفل بخسارة بيرسبوليس من الهلال

طلال الغامدي (صدى):
احتفل جماهير نادي استقلال طهران، بخسارة بيرسبوليس أمام الهلال 3-0 في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ووثق مقطع فيديو لحظة احتفاء عدد من مشجعي استقلال طهران على طريقة غوميز الشهيرة، بالخسارة القاسية التي تلقاها بيرسبوليس.

وكان سالم الدوسري افتتح أول أهداف المباراة في الدقيقة 26، ومع بداية الشوط الثاني تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من تعزيز النتيجة لصالح الهلال في الدقيقة 50 بكرة عرضية مررها سالم الدوسري، كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ضرب الهلال موعدًا ناريًا مع النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

اقرأ أيضا

بالفيديو..زعيم آسيا يتجاوز بيرسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة

الهلال
دوري ابطال اسيا
استقلال طهران
بيرسبوليس

التعليقات

القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 468
منذ ساعة
شعب ملكوم وفقير حتى في هذه المرحله يتفرج على تلفزيون من عهد المقبور الخميني

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتقول ممتاز يبوعمار انت ماتعرف العماله اذا أرادوا يفلسون مواطن سعودي يحلونه الأحمال الثقال علشان معد تقوم له قائمه هذي رسالة اوجها للمسؤولين عطو...
دآنـــــــہہ
ما قصرتوا 😅💙💙
دآنـــــــہہ
صادق والله بس محد بيسمع له 😅😌!
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أتمنى الأكياس الي توضع فيها المحتويات بعد الشراء تباع وتنحسب بفلوس علشان الناس تحس بقيمة الكيس وتحط المخلفات فيه هذا انسب حل
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
(قصدي الارتدادات) معليش التعليق اكتبه مستعجل لن الصحيفه سوت نظام جديد ماتقدر تكتب بأريحيه تطول ينحذف الكلام 🤔

أخر الأخبار

إقالة مدرب الباطن عقب الخسارة من الشباب
إقالة مدرب الباطن عقب الخسارة من الشباب
منذ 12 دقيقة 1096
صورة.. إلهام شاهين في وضع غير لائق بمهرجان الجونة
صورة.. إلهام شاهين في وضع غير لائق بمهرجان الجونة
منذ 27 دقيقة 452
ابن جمعة يقترح على "هدف" تحويل الدعم إلى الموظفين مباشرة
ابن جمعة يقترح على "هدف" تحويل الدعم إلى الموظفين مباشرة
منذ 46 دقيقة 1362
تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
منذ ساعة 1182
بدءا من اليوم...حضور الجماهير في الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية
بدءا من اليوم...حضور الجماهير في الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية
منذ ساعة 1126
"العقيلي" يحذر من التفكير في طارق صالح كمنقذ لليمن
"العقيلي" يحذر من التفكير في طارق صالح كمنقذ لليمن
منذ ساعة 1381
عبدالرحمن بن مساعد: هذا الزمان أخضر
عبدالرحمن بن مساعد: هذا الزمان أخضر
منذ ساعة 1391
فيديو..جماهير استقلال طهران تحتفل بخسارة بيرسبوليس من الهلال
فيديو..جماهير استقلال طهران تحتفل بخسارة بيرسبوليس من الهلال
منذ ساعة 2261
الأيزدية سيبان إسماعيل تروى فظائع داعش من استعباد جنسي وجسدي
الأيزدية سيبان إسماعيل تروى فظائع داعش من استعباد جنسي وجسدي
منذ ساعتين 1813
دراسة تكشف مشكلات تعرض لها المتعافون من كورونا
دراسة تكشف مشكلات تعرض لها المتعافون من كورونا
منذ ساعتين 1493