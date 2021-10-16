متحدث الأرصاد: سنمر بشتاء بارد ودرجات الحرارة ستنخفض دون الصفر

الرياض (صدى):
صرح متحدث الأرصاد حسين القحطاني بدخول شتاء بارد جدًا على المملكة وإنخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء إلى ما دون الصفر.
وقال "القحطاني": "حتى الآن لم يصدر التقرير المناخي للملامح المناخية للمركز الوطني للأرصاد والذي يعبر بشكل واضح عن الحالات المناخية المتوقعة في فصل الشتاء".
وأضاف: "المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سندخل شتاء بارد قد تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ومن المتوقع أن يصدر التقرير الخاص بالحالة المناخية بفصل الشتاء خلال الشهر المقبل".
وتابع: "ويجب أن نشير أن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة كما أن المملكة تأثرت بهذه الظواهر الجوية كما كان هناك ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة"