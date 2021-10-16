نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

متحدث الأرصاد: سنمر بشتاء بارد ودرجات الحرارة ستنخفض دون الصفر

منذ ساعة
1417
1
متحدث الأرصاد: سنمر بشتاء بارد ودرجات الحرارة ستنخفض دون الصفر

الرياض (صدى):
صرح متحدث الأرصاد حسين القحطاني بدخول شتاء بارد جدًا على المملكة وإنخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء إلى ما دون الصفر.

وقال "القحطاني": "حتى الآن لم يصدر التقرير المناخي للملامح المناخية للمركز الوطني للأرصاد والذي يعبر بشكل واضح عن الحالات المناخية المتوقعة في فصل الشتاء".

وأضاف: "المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سندخل شتاء بارد قد تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ومن المتوقع أن يصدر التقرير الخاص بالحالة المناخية بفصل الشتاء خلال الشهر المقبل".

وتابع: "ويجب أن نشير أن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة كما أن المملكة تأثرت بهذه الظواهر الجوية كما كان هناك ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة"

الشتاء
درجات الحرارة
الحالة المناخية
الظواهر الجوية
متحدث الأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136440
منذ 14 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بندر الحربي
وليش مايشمل المساجد؟؟؟؟ يشمل الاحتفالات طبعا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نجاة محمد
يا لطيف يعني لبنان مو خالص من الحرب الطائفية حتي يدخل نفق الدعارة
نجاة محمد
يا لطيف يعني لبنان مو خالص من الحرب الطائفية حتي يدخل نفق الدعارة

أخر الأخبار

متحدث الإسكان يكشف عن متوسط أسعار الوحدات السكنية "فيديو"
متحدث الإسكان يكشف عن متوسط أسعار الوحدات السكنية "فيديو"
منذ 4 دقائق 1070
بالفيديو.. تفاعل شبان الخليج مع فتاة تونسية تعزف على العود 
بالفيديو.. تفاعل شبان الخليج مع فتاة تونسية تعزف على العود 
منذ 19 دقيقة 251
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في جدة 
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في جدة 
منذ 24 دقيقة 1116
لابورتا: سأضطر للاستقالة من رئاسة برشلونة لهذا السبب!
لابورتا: سأضطر للاستقالة من رئاسة برشلونة لهذا السبب!
منذ 34 دقيقة 1112
ضبط موقع لبيع الحطب المحلي في الرياض
ضبط موقع لبيع الحطب المحلي في الرياض
منذ 36 دقيقة 1131
الإدارة العامة للخدمات الطبية توفر وظائف شاغرة
الإدارة العامة للخدمات الطبية توفر وظائف شاغرة
منذ 43 دقيقة 1175
مواطن يكشف عن دخله الشهري في مهنة الدهانات "فيديو"
مواطن يكشف عن دخله الشهري في مهنة الدهانات "فيديو"
منذ 46 دقيقة 1356
"وقاية": يجب لبس الكمامة في المجمعات التجارية "فيديو"
"وقاية": يجب لبس الكمامة في المجمعات التجارية "فيديو"
منذ ساعة 1251
"الشؤون الإسلامية": قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد
"الشؤون الإسلامية": قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد
منذ ساعة 1521
متحدث الأرصاد: سنمر بشتاء بارد ودرجات الحرارة ستنخفض دون الصفر
متحدث الأرصاد: سنمر بشتاء بارد ودرجات الحرارة ستنخفض دون الصفر
منذ ساعة 1417