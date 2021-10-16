بالفيديو.. استشاري تغذية: أتمنى استبدال ثقافة "المفاطيح" بالوجبات الصحية

علي القحطاني (صدى):
أكد استشاري التغذية، الدكتور عبدالعزيز العثمان، اليوم السبت، أنه يتمنى استبدال ثقافة "المفاطيح" بالوجبات الصحية، لافتًا إلى أن قطاع المطاعم الصحية استثمار ناجح في المملكة.
ودعا الدكتور عبدالعزيز العثمان، إلى الاهتمام بالتغذية الصحية والابتعاد عن الأغذية التي تعد المسبب الرئيسي للأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والسرطانات وغيرها، لافتًا إلى أننا من الدول المنتجة للخضار والفواكه والتمور والحبوب.
وأوضح "العثمان" أن المملكة لم تعد فقط دولة تنتج القمح وكثير من التمر، بل ننتج جميع أنواع الخضار والفواكه والتمور التي بدأنا نصدرها للعالم؛ حيث أن المملكة مشاركة للعالم في تأمين الغذاء الصحي، مشددًا على ضرورة التقليل من الأغذية المصنعة والوجبات السريعة وزيادة اللياقة وزيادة شرب الماء وتناول الأغذية التي تنتجها المملكة.
وطالب استشاري التغذية، رجال الأعمال إلى التوجه في الاستثمار في الأغذية الصحية فهو استثمار ناجح، ولا توجد طريقة أخرى لتقليل الأمراض المزمنة إلا من خلال تحسين لياقتنا ونمط حياتنا وغذاءنا، كما يجب ترشيد شراء واستهلاك الأغذية في المنازل والمناسبات الاجتماعية، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية".