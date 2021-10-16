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بالفيديو.. روان بن حسين تضع نفسها في موقف محرج بعد قبلات سعد لمجرد

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. روان بن حسين تضع نفسها في موقف محرج بعد قبلات سعد لمجرد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أثارت روان بن حسين الجدل مجددًا بعد تصريحاتها عقب ظهورها مع الفنان المغربي سعد لمجرد في حفله في دبي وكانا يرقصان ويتبادلان الأحضان والقبلات.

وصرحت الفاشينيستا الكويتية: "أنا ما رديت لأنه ليش أرد هذا شيء متعارف عليه بين الفنانين التي تجمعهما صداقات هذا التصرف والاستقبال عادي كان تصرف راقي جداً وكلاسي"، متابعة: "سعد فوجئ أني حبيت أعمل له مفاجأة وأحضر حفلته ما كان يدري إني جاية، والناس تصرخ، وطالبوا مننا الغناء.. سعد لمجرد فرح فيني وكبر فيني، وهو صديق وعزيز على قلبي، وأحبه وأحترمه"، بحسب لقاء ببرنامج "ET بالعربي".

وأعرب المتابعون، عن استغرابهم من وصف نفسها بالفنانة، لافتين إلى أنها لا تمتلك إلا أغنية واحدة ولم تشارك بأي حفل وتطلق على نفسها صفة الفنانة وصديقة لسعد، وهو ما عرضها للكثير من التعليقات القاسية والانتقادات الساخرة ووضعها في موقف محرج، وطالبها العديد منهم بالتركيز على عملها بالإعلانات والابتعاد عن الفن والفنانين.

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حفل
سعد لمجرد
روان بن حسين
فن ومشاهير

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 300
منذ 3 ساعات
مجتمع خلق له عادته ليصبح كل شئ مباح حتى وصلوا للتفسخ من الدين
زائر
زائر عدد التعليقات : 1021
منذ ساعة
يكفي تصريح روان بن حسين أنها حملت بأبنتها خارج نطاق الزواج الشرعي وأجبر الليبي على الزواج منها ومن ثم طلقها بعد الولادة .........
الملل
الملل عدد التعليقات : 27
منذ 54 دقيقة
مجتمع يجمعهم العهر والكاس

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يخليك يا ابو راكان مثل هذه الحالات لو انا منك ما تذخلت فيها خل الذي ما ربوه او عجزوا عن تربيته اهله تربيه...
عبدالله
نريد تطبيق حكم السرقة غي هؤلاء الدشير سيارتي سرقت قبل من عند الباب بعد منتصف الليل ولحد الان لم يتم العثور عليها
محمد
الوحدة ٣ النصر ١
نجاة محمد
طيب
نجاة محمد
طيب

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