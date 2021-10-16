بالفيديو.. روان بن حسين تضع نفسها في موقف محرج بعد قبلات سعد لمجرد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أثارت روان بن حسين الجدل مجددًا بعد تصريحاتها عقب ظهورها مع الفنان المغربي سعد لمجرد في حفله في دبي وكانا يرقصان ويتبادلان الأحضان والقبلات.
وصرحت الفاشينيستا الكويتية: "أنا ما رديت لأنه ليش أرد هذا شيء متعارف عليه بين الفنانين التي تجمعهما صداقات هذا التصرف والاستقبال عادي كان تصرف راقي جداً وكلاسي"، متابعة: "سعد فوجئ أني حبيت أعمل له مفاجأة وأحضر حفلته ما كان يدري إني جاية، والناس تصرخ، وطالبوا مننا الغناء.. سعد لمجرد فرح فيني وكبر فيني، وهو صديق وعزيز على قلبي، وأحبه وأحترمه"، بحسب لقاء ببرنامج "ET بالعربي".
وأعرب المتابعون، عن استغرابهم من وصف نفسها بالفنانة، لافتين إلى أنها لا تمتلك إلا أغنية واحدة ولم تشارك بأي حفل وتطلق على نفسها صفة الفنانة وصديقة لسعد، وهو ما عرضها للكثير من التعليقات القاسية والانتقادات الساخرة ووضعها في موقف محرج، وطالبها العديد منهم بالتركيز على عملها بالإعلانات والابتعاد عن الفن والفنانين.
اقرأ أيضًا: