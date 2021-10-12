مي العيدان تنتقد رقص وحضن روان بن حسين لسعد لمجرد

خالد الظفيري (صدى):
انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفاشينيستا روان بن حسين، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تحتضن وترقص مع الفنان المغربي سعد لمجرد، خلال حفل أحياه في دبي.
واستنكرت مي العيدان، رقص روان بن حسين وغناءها بعد أقل من 3 أشهر على وفاة والدتها؛ حيث قالت: "والله عيب امج توها متوفيه.. انا امي ميته من 2009 للحين حزينه عليها وما احضر لا حفلات ولا عروس وانتي امك متوفيه ما عدى عليها 70 يوم".
وأضافت: "ثانيا كونك كويتيه وخليجية من متى نستقبل الرجال بالأحضان والبوس حتى لو تربطنا فيهم صداقة أو زمالة.. مفروض حتى لو مستقرة بدبي هذا ما ينسيج العيب وقبله وفوق كل شي الحرام".
وأثارت الفاشينيستا روان بن حسين، الجدل خلال حضورها الحفل الغنائي لسعد المجرد في دبي، حيث تقدمت نحوه وقامت باحتضانه بشدة، وظهر لمجرد وهو يطبع قبلة على وجنتها ويدها وابتعد قليلًا خلال غنائه، في واقعة تناولتها صحيفة "صدى".
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