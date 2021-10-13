العثور على جثة عداءة مقتولة في منزلها

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، وفاة العداءة الكينية أغنيس تيروب، البالغة من العمر 25 عاما.
وذكر مسؤولون رياضيون أنه تم العثور على جثة العداءة الراحلة مقتولة بطعنات سكين داخل منزلها في مركز إيتن التدريبي بغرب كينيا.
ولم يتضح بعض هوية المتسبب في هذا الحادث، فيما أكد الاتحاد الكيني أنه خسر اليوم أكثر العداءات تطوّراً على الساحة الدولية.
يذكر أن "تيروب" أحرزت ذهبية بطولة العالم لاختراق الضاحية لعام 2015، كما حصدت برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى.