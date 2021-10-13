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العثور على جثة عداءة مقتولة في منزلها

منذ 40 دقيقة
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العثور على جثة عداءة مقتولة في منزلها

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، وفاة العداءة الكينية أغنيس تيروب، البالغة من العمر 25 عاما.

وذكر مسؤولون رياضيون أنه تم العثور على جثة العداءة الراحلة مقتولة بطعنات سكين داخل منزلها في مركز إيتن التدريبي بغرب كينيا.

ولم يتضح بعض هوية المتسبب في هذا الحادث، فيما أكد الاتحاد الكيني أنه خسر اليوم أكثر العداءات تطوّراً على الساحة الدولية.

يذكر أن "تيروب" أحرزت ذهبية بطولة العالم لاختراق الضاحية لعام 2015، كما حصدت برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى.

كينيا
سكين
الاتحاد الكيني لألعاب القوى
مركز إيتن
بطولة العالم لألعاب القوى

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136275
منذ 19 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. فوضى ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جته سلامة من الله ..
منصور
فا ما اليتيم فلا تقهر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. فوضى ..
نجاة محمد
احتمال عاملة رجيم و داخت من الجوع المهم سلامات
نجاة محمد
احتمال عاملة رجيم و داخت من الجوع المهم سلامات

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