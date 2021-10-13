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فيديو.. تفاصيل سقوط شبكة فساد تضم 13 موظفًا بوزارة السياحة

منذ ساعتين
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فيديو.. تفاصيل سقوط شبكة فساد تضم 13 موظفًا بوزارة السياحة

(صدى):
تكشفت تفاصيل قضية فساد، تمثلت في حصول أحد موظفي وزارة السياحة بالاشتراك مع 13 شخصًا على مبالغ مالية كرشاوي، مستغلين جائحة كورونا.

واستعرض برنامج "بلاغ 980" المذاع على "قناة السعودية"، تفاصيل القضية، موضحًا أن الرشاوي كانت مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تستأجرها الدولة لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي.

وقدم موظف السياحة عرضًا لأحد الفنادق الكبيرة في جدة للحصول على رشاوي بمبالغ ضخمة مقابل ترسية العقود عليه، ونجح بهذا الأسلوب مع أكثر من فندق.

وأبلغ أحد ملاك الفنادق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ووثق بكاميرات المراقبة في الفندق تردد الموظف على المكان وجلوسه مع مدير الفندق.

وباشرت "نزاهة" البلاغ البلاغ حيث تحركت في تحرياتها حول الموضوع، وبعد ذلك اكتشفوا كثيرًا من الخبايا بشأن تورط الشبكة العاملة في وزارة السياحة، ولم يستطع المتهم إنكار الفساد وذلك بسبب الأدلة الواضحة.

وأوضح وكيل هيئة مكافحة الفساد والمتحدث الرسمي لنزاهة أحمد الحسين، أن فريق المهام الميدانية بعد رصد الوقائع المشتبه فيها، يتولى الحصول على المستندات وإحالتها للمختصين لدراستها وتحليلها لكشف المخالفات والتجاوزات، تمهيدا لاتخاذ الإجراء النظامي.

وتنفرد "قناة السعودية" ببث تفاصيل لقضايا عملت عليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، وكشف تفاصيل دقيقة ترى النور لأول مرة عن أحداث الكثير من قضايا الفساد التي أعلنت خلال الفترة الماضية.

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لأول مرة.. القناة السعودية تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد بالتعاون مع "نزاهة"

نزاهة
رشاوي
وزارة السياحة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10284
منذ ساعة
احسنتم بالقبض عليهم الي متي يستغل الفاسد عملة يجب ان تكون الرقابة شهريا و معرفة لو كثر مالة و تفعيل من اين لك هذا قبل العمل و بعدة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136227
منذ 16 دقيقة
لغلغوهم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالغادر .. يستاهل العقاب الصارم ..
واضح ***وصريح
بالتوفيق لجميع المتقدمين.
واضح ***وصريح
وكعادته الشاعر اللبناني، جوزيف حرب في حبك المعاني والكلمات،، اسامينا اسامينا .. شو تعبو أهالينا تلاقوها .. و شو افتكرو فينا الأسامي كلام .....
ابو محمد 😎 ✍️
وأسعد الله جميع اوقاتك باالخير والبركه وسعة الرزق وسلامة من تحب يا اخ واضح وصريح .. اللهم آمين ..
واضح ***وصريح
أسعد الله جميع أوقاتك بكل خير أخونا أبو محمد، ياعميد..

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