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لأول مرة.. القناة السعودية تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد بالتعاون مع "نزاهة"

منذ 13 ساعة
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لأول مرة.. القناة السعودية تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد بالتعاون مع "نزاهة"

الرياض (صدى):
ضمن دورتها البرامجية المحلية لشهر سبتمبر تنفرد قناة السعودية مساء غداً الثلاثاء ببث تفاصيل لقضايا عملت عليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ويصور برنامج بلاغ ٩٨٠ الذي يبث عند الساعة الثامنة والنصف من يوم غدٍ الثلاثاء أولى حلقاته تفاصيل دقيقة ترى النور لأول مرة عن أحداث الكثير من قضايا الفساد التي أعلنت خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر أن أولى الحلقات من البرنامج ستتطرق إلى عدة قضايا منها إيقاف لدفع رشاوى مالية وعينية لشخصيات اعتبارية وقيادية في مناصبها.

البرنامج الذي يعرض للمرة الأولى يهدف لتوعية المواطنين والمقيمين من عواقب الفساد وإظهار جهود الهيئة الحثيثة والمستمرة في اجتثاث الفساد والتصدي له بكافة المجالات حتى القضاء عليه تماشياً مع المقولة التاريخية الخالدة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز " لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً كان أميراً أو وزيراً ومن تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب ".

وسيعرض البرنامج الذي يأتي ضمن باقة برامج دورة شهر سبتمبر التي اتخذت من "الخزامى" هوية لها، بشكل أسبوعي في حلقة تشويقية تصل إلى ٤٥ دقيقة تشتمل إجراء لقاءات مع مسؤولي الهيئة والمعنيين ويتخلل ذلك مشاهد إعادة تمثيل لأحداث معينة بالإضافة إلى مشاهد أرشيفية توثيقية مع الأخذ بالاعتبار سرد القضية من تلقي البلاغ وحتى صدور الحكم مروراً بتصوير كافة الإجراءات من تقصي بكافة الطرق ومراقبة عن كثب وسرية مع إعداد الخطط المتقنة للإطاحة لهم واللحظات الأخيرة للمداهمة والضبط وتقديمهم للعدالة للتحقيق وإصدار الحكم وإعلانه .

نزاهة
قضايا
قناة السعودية
مكافحة الفساد
رشاوى
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18217
منذ 12 ساعة
ممتاز جدا .. نحو مملكة نزيهة ووطن رغد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136164
منذ 12 ساعة
طيب ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18217
منذ 10 ساعات
لكن الدجاجة غسلت رجليها ونست اللي عليها .. مثل حكيم يتردد في خاطري مرات عديدة كلما ذكرت ٤ أشقاء صاروا مسؤولين ووجهاء ونافذين بدعم غير مستحق غيرهم كان أولى به فأشعر بالغضب والغصة
Ali
Ali عدد التعليقات : 138
منذ 30 دقيقة
خريط

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أحدث التعليقات

خخخ
خبل وطاقيه ههههههه
راجع لقدام
انجلطوا الفق....
مطر الاسود
تنفخ في قربة مقطوعة يالاخو , وعلى قولة القائل اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
احمد
عقدة الأجنبي للأسف لازالت في كل النشاطات الاقتصاديه والرياضيه والاجتماعية وحتى سائق التكسي متى تنفك الله اعلم
ابو عمار
كل يوم طالعه بدور بموضوع والهدف انها تقول اذكروني لا تنسون بدور . خلاص كبرتي وقل عليك الطلب

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