تأكيدًا لـ "صدى".. الكويت تعلن اليوم فتح باب التحاق السيدات بالجيش

خالد الظفيري (صدى):
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ولوائحه التنفيذية على أن يقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وأوضح أن المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال في جميع المجالات وأصعب الظروف والفترات التي مرت على البلاد لذا آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل".
الجدير بالذكر أن صدى أشارت أمس إلى أن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بصدد إصدار قرار لالتحاق المرأة الكويتية بالخدمة العسكرية إلى جانب حماة الوطن من منتسبي الجيش الكويتي.
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