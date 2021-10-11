الكويت تستعد لإصدار قرار بإلحاق المرأة للخدمة العسكرية

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر مطلعة في الجيش الكويتي أن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بصدد إصدار قرار لالتحاق المرأة الكويتية بالخدمة العسكرية إلى جانب حماة الوطن من منتسبي الجيش الكويتي.
وذكرت المصادر أنه سوف يتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة كالطبية والفنية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة، وفقًا لما جاء بصحيفة "الراي" الكويتية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح وزير الدفاع الكويتي خلال شهر مايو الماضي بأن انخراط المرأة في السلك العسكري قد يكون في المرحلة الأولى ضمن الجهازين الطبي والإداري.