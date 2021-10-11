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مخلوق غريب في البحر الأحمر يثير التساؤلات 

منذ 3 ساعات
1997
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مخلوق غريب في البحر الأحمر يثير التساؤلات 

عادل الحربي (صدى):
عُثر على مخلوق غريب أكبر من الإنسان في رحلة لاسكتشاف أعماق البحر الأحمر.

واستكشف باحثو OceanX، أعماق البحر الأحمر، وحققوا هذا الاكتشاف المثير، حيث اعتقدوا أنه يمكن أن يكون "الحبار العملاق".

فيما لم يعلم الفريق أن المخلوق الغامض كان "الشكل العملاق'' للحبار الطائر البنفسجي "أكبر من الإنسان"، الذي يصل طوله عادة إلى قدمين، إلا في سبتمبر 2021.

وكان فريق OceanX سافر إلى البحر الأحمر على متن OceanXplorer، لإطلاق الغواصات ومصفوفات السونار المقطوعة وغيرها من المعدات الثقيلة إلى الأعماق.

رحلة
مخلوق
اسكتشاف
أعماق البحر الأحمر
الحبار العملاق

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1901
منذ 18 دقيقة
حبار

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
التفائل
د محمد ماجد بخش
في السودان لبوتين حضور وفي المغرب العربي يجاهد في أن يكون له حضور .. في سوريا وطد قدميه وفي القريب ناوي على أيه .....
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // خدعوها بقولهم ( حرية المرأه ) .....
بلبل البحر
الله يشفيها
د محمد ماجد بخش
لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ..

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