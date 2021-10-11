مخلوق غريب في البحر الأحمر يثير التساؤلات 

عادل الحربي (صدى):
عُثر على مخلوق غريب أكبر من الإنسان في رحلة لاسكتشاف أعماق البحر الأحمر.
واستكشف باحثو OceanX، أعماق البحر الأحمر، وحققوا هذا الاكتشاف المثير، حيث اعتقدوا أنه يمكن أن يكون "الحبار العملاق".
فيما لم يعلم الفريق أن المخلوق الغامض كان "الشكل العملاق'' للحبار الطائر البنفسجي "أكبر من الإنسان"، الذي يصل طوله عادة إلى قدمين، إلا في سبتمبر 2021.
وكان فريق OceanX سافر إلى البحر الأحمر على متن OceanXplorer، لإطلاق الغواصات ومصفوفات السونار المقطوعة وغيرها من المعدات الثقيلة إلى الأعماق.