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السليمان لمشاهير السناب: "اليوم مشاهدات وغدًا كلبشات"

منذ 22 ساعة
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السليمان لمشاهير السناب: "اليوم مشاهدات وغدًا كلبشات"

عادل الحربي (صدى):
وجه الكاتب إبراهيم السليمان، رسالة إلى بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق "سناب شات"، بخصوص نشر خصوصياتهم وخروج بعضهم عن الآداب العامة.

وقال السليمان في رسالته المقتضبة: "لبعضهم أقول احفظوا خصوصياتكم، فاليوم مشاهدات وغدًا كلبشات" .

وكانت النيابة العامة قد استدعت امرأة ظهرت في مقطع متداول تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.

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النيابة تستدعي امرأة للتحقيق معها بعد تلفظها بعبارات خادشة في فيديو متداول

سناب شات
النيابة العامة
مشاهير السناب
ابراهيم السليمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18127
منذ 17 ساعة
هذه على وزن اليوم خمر وغدا أمر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18127
منذ 16 ساعة
الكاتب السليمان يعتبر بمثابة فوكوياما السعودية
انسان بسيط ومتواضع ..
انسان بسيط ومتواضع .. عدد التعليقات : 7
منذ 32 دقيقة
حياة بلا خصوصية وبلا مراعاة ومحافظة وبلا احترام وبلا استحياء من الله ثم استحياء من النفس والمجتمع ليست حياة اساسا بل حيونه على شكل بشر

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
وعندنا يقلون طايره تقيس الضغط الجوي
زائر
انا احتاج الردوف ........
عندما يغيب المساء
يا سلام
ابو ديمه
من صالح الحكومة هالشي عشان تبيع النفط الي يشحن الكهرباء
انسان بسيط ومتواضع ..
حياة بلا خصوصية وبلا مراعاة ومحافظة وبلا احترام وبلا استحياء من الله ثم استحياء من النفس والمجتمع ليست حياة اساسا بل حيونه على شكل...

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