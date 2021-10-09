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النيابة تستدعي امرأة للتحقيق معها بعد تلفظها بعبارات خادشة في فيديو متداول

منذ ساعتين
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النيابة تستدعي امرأة للتحقيق معها بعد تلفظها بعبارات خادشة في فيديو متداول

الرياض (صدى):
أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، فقد تم استدعاءها لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.

وأشار إلى أن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً.

وأهاب المصدر بمستخدمي وسائل التقنية الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي إلى استخدامها بطريقة آمنه وأخلاقية لا خروج فيها عن الآداب العامة والقيم المجتمعية، والتعامل مع روادها بما يعزز حماية المصلحة العامة، والآداب العامة.

 

امرأة
التحقيق
النيابة العامة
الإجراءات النظامية
عبارات خادشة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18085
منذ 12 دقيقة
كلمتها حملت في طياتها مخالفة الفطرة السوية غفر الله لنا ولها والمسلمين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بسبتك: 😁 😁 يا حلو القمري بعد ما ينشوي قطر قبلة المشهور 😁 😁
د محمد ماجد بخش
وضح أنه مثل بقية المللمين يحاول أن يجد ما خف وزنه وغلا ثمنه حيث يضغط على الزناد في مسدس فارغ في الهواء ليشعر أنه...
القناص
يستاهل هذي الشهره من غير سنع يحرامي
د محمد ماجد بخش
بأقول لو حكمة الراعي معي كنت رعيت الجدول الدوري لأنه أنفع للأمم وأجدر بالهمم وأسمق في رفع العلَم
د محمد ماجد بخش
كلمتها حملت في طياتها مخالفة الفطرة السوية غفر الله لنا ولها والمسلمين

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