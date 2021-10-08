نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طرق إضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" عبر "توكلنا"

منذ ساعتين
1277
2
طرق إضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" عبر "توكلنا"

الرياض (صدى):
كشف تطبيق "توكلنا"، عن طريقتين لإضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" في التطبيق؛ حيث أن الطريقة الأولى هي الربط المباشر بعد شراء تذكرة أو مجموعة تذاكر من خلال الضغط على مشاركتها مع التطبيق، ومن ثم ظهور التذكرة عبر خدمات الفعاليات.

وأشار التطبيق، إلى أن الطريقة الثانية هو الربط عبر رمز توكلنا بعد شراء تذكرة أو مجموعة من التذاكر، وذلك من خلال إدخال رمز توكلنا، والتوجه إلى تطبيق "توكلنا" ثم الضغط على الرمز.

وذكر "توكلنا" أن خطوات تلك الطريقة تتضمن الضغط على إنشاء الرمز، وبعدها إدخال الرمز، وظهور التذكرة عبر خدمات الفعاليات.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو .. "آل الشيخ" يعلن بدء حجز التذاكر بعرض WWE بموسم الرياض

 

المملكة
تذاكر
موسم الرياض
توكلنا

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 26
منذ 52 دقيقة
في ظل الازمه وارتفاع الاسعار
استغرب كيف يقوم الشخص بشراء
تذاكر لاجل الترفيه
ثم يصيح كل شي غالي والراتب مايكفي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135796
منذ 28 دقيقة
الكلام هذا للي يبي يجيكم ..

.. سالفة اللي يقول // ليا مسكت جدوع جدّع اذانه ...

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه تشبيه فوق الخيال اخي واضح
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها وفيه أشياء كثيره تشيلها
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام هذا للي يبي يجيكم .. .. سالفة اللي يقول // ليا مسكت جدوع جدّع اذانه ...
عندما يغيب المساء
الله المستعان

أخر الأخبار

القبض على أب وزوجته لتسميمهما لابنه وضربه حتى الموت
القبض على أب وزوجته لتسميمهما لابنه وضربه حتى الموت
منذ 26 دقيقة 196
"الحج والعمرة" تؤكد استمرار اشتراط الحصول على تصريح للصلاة والعمرة
"الحج والعمرة" تؤكد استمرار اشتراط الحصول على تصريح للصلاة والعمرة
منذ 48 دقيقة 1134
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ ساعة 1127
القيادة تُعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال
القيادة تُعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال
منذ ساعة 1159
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1140
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعة 1216
طرق إضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" عبر "توكلنا"
طرق إضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" عبر "توكلنا"
منذ ساعتين 1277
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعتين 1263
بالفيديو.. "الزعاق" يوضح النباتات المرتبطة بموسم "الوسم"
بالفيديو.. "الزعاق" يوضح النباتات المرتبطة بموسم "الوسم"
منذ 3 ساعات 1524
"الخطوط الحديدية" توفر تدريبًا على رأس العمل بالرياض
"الخطوط الحديدية" توفر تدريبًا على رأس العمل بالرياض
منذ 3 ساعات 1385