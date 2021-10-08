طرق إضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" عبر "توكلنا"

الرياض (صدى):
كشف تطبيق "توكلنا"، عن طريقتين لإضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" في التطبيق؛ حيث أن الطريقة الأولى هي الربط المباشر بعد شراء تذكرة أو مجموعة تذاكر من خلال الضغط على مشاركتها مع التطبيق، ومن ثم ظهور التذكرة عبر خدمات الفعاليات.
وأشار التطبيق، إلى أن الطريقة الثانية هو الربط عبر رمز توكلنا بعد شراء تذكرة أو مجموعة من التذاكر، وذلك من خلال إدخال رمز توكلنا، والتوجه إلى تطبيق "توكلنا" ثم الضغط على الرمز.
وذكر "توكلنا" أن خطوات تلك الطريقة تتضمن الضغط على إنشاء الرمز، وبعدها إدخال الرمز، وظهور التذكرة عبر خدمات الفعاليات.
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