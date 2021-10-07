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بالفيديو .. "آل الشيخ" يعلن بدء حجز التذاكر بعرض WWE بموسم الرياض

منذ 4 ساعات
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بالفيديو .. "آل الشيخ" يعلن بدء حجز التذاكر بعرض WWE بموسم الرياض

الرياض (صدى):
اعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن إتاحة حجز التذاكر بعرض WWE كراون جول، الذي سيقام في بوليفارد رياض سيتي يوم 21 أكتوبر المقبل.

وذكر "آل الشيخ" أن تذاكر فعاليات موسم الرياض ستكون مربوطة في تطبيق "توكلنا"، مؤكدًا أنه لن يدخل أحد لأي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا.

ونشر آل الشيخ عدة صور لتوضيح كيفية ربط التذاكر بالتطبيق، داعيا الجميع لسرعة استكمال التطعيم بجرعتي لقاح كورونا، لضمان سلامة الجميع، موضحا أن حجز التذاكر على الرابط التالي

:https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/702/wwe-crown-jewel/

 

الترفيه
رياض
تركي آل الشيخ
بوليفارد
عرض WWE
كراون جول

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66840
منذ ساعة
حرج عليها بالمكرفون يابوناصر 🧛‍♂️🎤😂😂😂😂😂

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أحدث التعليقات

راشد
كفو عليك من لاتسمع كلم الزوج بيت أباها سكن له بعض النساء يستعبطون لمضرة انفسهم ارفعي الكمام واذا رحتي للبيت لا تضعي احمر الشفايف...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اسمعي يابنت بكره ابروح انقلب على طريق الدايري الرابع😂
يعود الاسلام غريب كما بدا
هذي امه محمد هذا ما امرنا به خاتم الرسل عليه افضل الصلاه واتم التسليم .. بلغ الرساله ونصح الامه وتركنا على محجه بيضاء لايزيغ...
يعود الاسلام غريب كما بدا
هذي امه محمد هذا ما امرنا به خاتم الرسل عليه افضل الصلاه واتم التسليم .. بلغ الرساله ونصح الامه وتركنا على محجه بيضاء لايزيغ...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
محد حولك ولا احد درى عنك 🙄

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