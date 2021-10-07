بالفيديو .. "آل الشيخ" يعلن بدء حجز التذاكر بعرض WWE بموسم الرياض

الرياض (صدى):
اعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن إتاحة حجز التذاكر بعرض WWE كراون جول، الذي سيقام في بوليفارد رياض سيتي يوم 21 أكتوبر المقبل.
وذكر "آل الشيخ" أن تذاكر فعاليات موسم الرياض ستكون مربوطة في تطبيق "توكلنا"، مؤكدًا أنه لن يدخل أحد لأي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا.
ونشر آل الشيخ عدة صور لتوضيح كيفية ربط التذاكر بالتطبيق، داعيا الجميع لسرعة استكمال التطعيم بجرعتي لقاح كورونا، لضمان سلامة الجميع، موضحا أن حجز التذاكر على الرابط التالي
:https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/702/wwe-crown-jewel/