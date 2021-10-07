احتجاز مصور داخل شقة لممارسة الرذيلة بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
تعرض مصور صحفي في الكويت للاحتجاز داخل شقة مشبوهة لممارسة الدعارة، وذلك خلال قيامه بإعداد تقرير عن تلك الشقة.
وكان المصور ذهب إلى الشقة دون الكشف عن هويته، بعد اتفاقه مع فتاة من جنسية آسيوية عن طريق تطبيق للتعارف، وذلك لتوثيق الحادثة.
ولسوء حظه عثر المتواجدين بالشقة المشبوهة على ”ميكروفون“ داخل قميص المصور وقاموا باحتجازه، قبل أن تتدخل الشرطة وتحرره، بعد بلاغ تقدمت به الصحيفة التي يعمل لديها المصور.
واحتجزت سلطات الأمن المصور ورفضت الإفراج عنه، رغم أن توضيح أنه كان يقوم بواجبه الإعلامي.