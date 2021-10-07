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احتجاز مصور داخل شقة لممارسة الرذيلة بالكويت

منذ ساعتين
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احتجاز مصور داخل شقة لممارسة الرذيلة بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
تعرض مصور صحفي في الكويت للاحتجاز داخل شقة مشبوهة لممارسة الدعارة، وذلك خلال قيامه بإعداد تقرير عن تلك الشقة.

وكان المصور ذهب إلى الشقة دون الكشف عن هويته، بعد اتفاقه مع فتاة من جنسية آسيوية عن طريق تطبيق للتعارف، وذلك لتوثيق الحادثة.

ولسوء حظه عثر المتواجدين بالشقة المشبوهة على ”ميكروفون“ داخل قميص المصور وقاموا باحتجازه، قبل أن تتدخل الشرطة وتحرره، بعد بلاغ تقدمت به الصحيفة التي يعمل لديها المصور.

واحتجزت سلطات الأمن المصور ورفضت الإفراج عنه، رغم أن توضيح أنه كان يقوم بواجبه الإعلامي.

الدعارة
منوعات
الكويت
الشرطة الكويتية
الرذيلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135707
منذ 40 دقيقة
لابد وانهم شافوا منه ما اجبرهم على هذا الفعل .. يستاهل ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وأيش يعني هذا او ماترجمت هذه الطلاسم يا الأم المسلِّيه ..ممكن تفسير...!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون باالعون .. .. الإنسان يأخذ باالأسباب ويتكل على الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل الشنق .. وقطع العنق ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فاسدون فاسقون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يكون في عونهم ويعوضهم خيراً مما فقدوه .. آمين ..

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