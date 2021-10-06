بالفيديو.. ‏الأمير عبدالرحمن بن مساعد: عقبات حالت دون إصدار ديواني الشعري الفترة الماضية

الرياض (صدى):
أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، أن هناك عقبات حالت دون إصدار ديوانه الشعري في الفترة الماضية، مضيفًا أنه "آن الأوان لتوثيق المرحلة السابقة من تجربته الشعرية" .
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، خلال توقيع ديوانه الشعري الأول: "ديواني تأخر كثيرًا وكل ما جيت أصدره كل ما حصلت عقبات وظروف شخصية حالت دون ذلك"، مضيفًا: "منذ 36 سنة أكتب وبالتالي آن الأوان أو أوثق مرحلة فاتت بمناسبة معرض الكتاب الذي تشرف عليه وزارة الثقافة ودار تشكيل ما قصروا وعملوا جهد عالي، وبالتالي الأمور جاءت بسلاسة"، بحسب قناة" العربية".
ووقع الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز ديوانه الشعري الأول، في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، والذي يستمر من 1 - 10 أكتوبر الجاري في واجهة الرياض.
ويأتي كتاب "ديوان عبد الرحمن بن مساعد" كأول عمل مقروء له، حيث يتضمن قصائد متنوعة بالفصحى والعامية، تلخص تجربته الشعرية الطويلة في ميادين الأدب، بينما سيصدر بعد شهر من الآن موقع إلكتروني يحوي قصائد لم تنشر في الديوان، ترافقها أمسيات شعرية.