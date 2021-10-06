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إسناد الإشراف على مشروعات التخصيص إلى «نزاهة» و«المحاسبة»

منذ ساعة
1989
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إسناد الإشراف على مشروعات التخصيص إلى «نزاهة» و«المحاسبة»

الرياض (صدى):
صدرت توجيهات عليا بأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة، الرقابة على تنفيذ مشروعات التخصيص في جميع مراحلها، والإشراف والمتابعة المستمرة والتواصل مع المركز الوطني للتخصيص.

وجاء ذلك في إطار الحرص على المال العام وضمان سير العمل في مشروعات التخصيص بالشكل المطلوب من خلال رقابة فاعلة وقوية وتذليل أي معوقات بصورة سريعة، وفقًا لـ"المدينة".

ويذكر أنه من أبرز مهام نزاهة متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي.

نزاهة
المحاسبة
المركز الوطني للتخصيص
الديوان العام للمحاسبة

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 134
منذ 31 دقيقة
قرار ممتاز لايقاف الفساد في المال العام نسير في الطريق الصحيح

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