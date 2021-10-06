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جستنيه: "منيزيس كب العشاء"

منذ 4 ساعات
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جستنيه: "منيزيس كب العشاء"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على تصريحات البرازيلي مانو مينيزيس مدرب النصر المُقال حديثًا، خلال برنامج "في المرمى" .

وقال جستنيه: "مانو منيزيس مدرب نادي النصر رغم دبلوماسيته في الإجابة على أسئلة الزميل بتال القوس إلا انه”كب العشاء”".

وكان مانو مينيزيس، صرح بأنه وجد نادي النصر في وضع سيئ عندما تولى المسؤولية الفنية، كما متطرقا إلى مشكلته مع عبد الرزاق حمدالله في دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب البرازيلي: "كان الوضع سيئا جدا عندما وصلت إلى نادي النصر، والنتائج سيئة أيضا، وبعدها استطعنا التأهل في دوري أبطال آسيا، وقبل بداية الموسم الحالي أجرينا عدة تعديلات، ولم تكن تلك فكرتي لأن التغييرات كانت مبالغ فيها، كانت هناك بعض المشكلات، هذا التغيير الجذري لا يحدث نتائج جيدة في كرة القدم، كما أن طريقة وتوقيت إحداث هذه التغييرات لم تكن مناسبة بالنسبة لي."

وحول المشكلة التي حدثت بينه وبين حمدالله، قال: "كانت لدينا بعض المشاكل في المباراة، وعندما يكون اللاعب نجما لا يعجبه الاستبدال، وهناك فرق بين لاعب وآخر في طريقة التعبير، وطريقة حمدالله كانت غريبة وتحدثت معه بعد اللقاء وأيضا أمام اللاعبين، وأعتقد أن الشيء الذي لابد أن يكون واضحا هو أن يتوقف النادي عن الاعتقاد بأن لاعبا واضحا يمكن أن يجلب الفوز، كما أن حمدالله في فترة من الفترات لم يكن مستقرا ذهنيا بشكل كاف، وفنيا لم يكن الأفضل لكنه كان هداف الفريق، وهنا تكمن الصعوبة فلابد أن تكون حذرا في طريقة التعامل".

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مينيزيس: مشكلة النصر الاعتماد على حمدالله

النصر
عدنان جستنيه
حمدالله
مانو مينيزيس

التعليقات

ساري النهار
ساري النهار عدد التعليقات : 14
منذ ساعة
كب العشاء في وجهك
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14486
منذ 17 دقيقة
ياأستاذ عدنان، المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، لم يأتي به النادي إلا من أجل أصلاح المشاكل الفنية فالفريق، هذا خلاف وعكس ما جاء به المدرب هذا، وأصبح، علكة في لسان من يشجب ويستنكر أداء الرياضة وكرة القدم يا أستاذ.
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14486
منذ 11 دقيقة
ياأستاذ عدنان، المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، لم يأتي به النادي إلا من أجل أصلاح المشاكل الفنية فالفريق، وهذا خلاف وعكس ما جاء به المدرب هذا، وأصبح، علكة في لسان من يشجب ويستنكر أداء الرياضة وكرة القدم يا أستاذ.

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ياأستاذ عدنان، المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، لم يأتي به النادي إلا من أجل أصلاح المشاكل الفنية فالفريق، وهذا خلاف وعكس ما جاء به المدرب...
قرم
الحل مايبيله تفكير يا ابو فواز. اتوقع من ايام جيلك المخضرم وانت عارف ان المفروض حارس المدرسه ينادي بمكبر الصوت ، ويكون هو وحده...
قرم
الحل مايبيله تفكير يا ابو فواز. اتوقع من ايام جيلك المخضرم وانت عارف ان المفروض حارس المدرسه ينادي بمكبر الصوت ، ويكون هو وحده...
واضح ***وصريح
مايضيع حق ووراه مطالب..
أبو خالد إبن سمومة
الله يرحمهم ويغفر لهم ووالداي وجميع أموات المسلمين..

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