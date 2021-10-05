مينيزيس: مشكلة النصر الاعتماد على حمدالله

نواف السالم (صدى):
صرح البرازيلي مانو مينيزيس مدرب النصر المقال، بأن مشكلة النادي هي الاعتماد على اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال مينيزيس لـ "في المرمى": "أكبر مشكلة مع حمد الله في النصر، أن النادي لابد أن يتوقف عن الاعتقاد بأن لاعب واحد فقط يحل مشاكل الفريق، يجب أن يسهم جميع اللاعبين لإنجاح الفريق وليس لاعب واحد فقط".
وعن تجربته في النصر، قال مينيزيس: "وصلت الى الفريق وكان الوضع سيء جداً وكانت النتائج سيئة، وقبل بداية الموسم الحالي أجرينا بعض التعديلات في صفوف الفريق، ولم تكن هذه فكرتي".
وأضاف: "أعتقد أن التغيير في صفوف الفريق مبالغ فيه من حيث عدد اللاعبين، في كرة القدم التغيير الجذري لا يحدث النتائج الجيدة، ولابد أن يكون التغيير محدودا".
وتابع: "في بداية الامر لم يعجبني هذا التغيير الجذري، والطريقة في إحداث هذه التغييرات لم تكن مناسبة بالنسبة لي، واعتقد ان التوقيت والطريقة سبب هذه المشكلات".
يذكر أن إدارة النصر أعلنت إقالة مينيزيس من منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد 3-1 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.