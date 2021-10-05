"الغذاء والدواء" توضح حقيقة فوائد إضافة حمض الفوليك للشامبو

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الغذاء والدواء أنه لا صحة للادعاءات بأن إضافة أقراص حمض "الفوليك" إلى الشامبو واستخدامه بشكل يومي له فوائد للشعر.
وجاء هذا التوضيح بعد تداول شائعات أن طحن أقراص حمض "الفوليك" وإضافتها لعبوة كاملة من الشامبو واستخدامها بشكل يومي مفيد للشعر من حيث الكثافة وتنشيط البويصلات ومنع الشيب وإعطاء اللمعان.
وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيميائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ بالاعتبار حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتريا الموجودة بالشعر.
كما أن خلط المواد الكيميائية أو المستحضرات الدوائية مع منتجات التجميل يجب أن تتم عن طريق منشأة مرخصة وبنسب محددة، كما أن نشر طرق خلط وتصنيع المنتج التجميلي في وسائل الإعلام بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.
ويعد ذلك أيضًا مخالفًا لاشتراطات نظام منتجات التجميل الذي يحصر هذا النشاط على المنشآت المؤهلة والتي تم إدراجها كمصانع أو مستوعادت مستوفية لشروط الإدراج.