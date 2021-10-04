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‏محكمة الاستئناف ترفض طلب تنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

منذ ساعتين
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‏محكمة الاستئناف ترفض طلب تنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
رفضت محكمة الاستئناف في لبنان، اليوم الاثنين، طلب تنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وكان مصدر قضائي لبناني، قد أعلن في وقت سابق إنه تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس الارتياب المشروع في حياده، كما كان قد عُيّن القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.

ويُشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس العام الماضي، تسبب في مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما انفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.

 

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بيروت
لبنان
انفجار مرفأ بيروت
محكمة الاستئناف اللبنانية
قاضي التحقيق

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18
منذ ساعة
يا عماد ميشيل عون .. الله لا يوفقك ولا يحرمك من دخول مزبلة الرؤساء في التأريخ .. يا عرة لبنان يا مهرهر السياسة العربية .. يا جناح حزب الله الذي يستقوى بك على الشعب المغلوب .. اللي كرامته صارت بلفافة أو ربطة خبز

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
بسمً الله مشاءالله استمري ي تاج راسي .
ابوصالح
الفلوس تخليك تكيف غصب
mohammed
وكاد انها حرمة وعندي اقتراح يجب الاخذ به بعين الاعتبار وهو منع المرأة قيادة السيارة وقت العادة الشهرية لديها
Saleh ALHARBI
احسن خاتمه الله يحسن خاتمتنا يارب
د محمد ماجد بخش
الفار أحلى ونيس في الغرب هناك فئران تحب الموسيقى وتأكل الشيكولاتة لكنها لا ترقص بل تحترم نفسها .. وتلعب وتلهو فقط

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