‏محكمة الاستئناف ترفض طلب تنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
رفضت محكمة الاستئناف في لبنان، اليوم الاثنين، طلب تنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وكان مصدر قضائي لبناني، قد أعلن في وقت سابق إنه تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس الارتياب المشروع في حياده، كما كان قد عُيّن القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.
ويُشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس العام الماضي، تسبب في مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما انفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.
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