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لبنان يقرر تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

منذ 45 دقيقة
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لبنان يقرر تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
كشف مصدر قضائي لبناني، اليوم الاثنين، إنه تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس الارتياب المشروع في حياده.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس العام الماضي، في مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما انفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.

وعُيّن القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من بيطار الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما يقوم بمهام التحقيق.

 

 

بيروت
لبنان
التحقيق
انفجار مرفأ بيروت

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 122
منذ 28 دقيقة
لايهمنا لبنان عساه للدمار بلاد الفرس وحسن زميرة

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أحدث التعليقات

طالب ثانوي
اولهم انت
وافي
كذبة 2030 انكشفت اعلم ان الله لكم بالمرصاد
زائر
قصدك الاستدانة من جيوب المواطنين .............
وافي
الله يذكرك بالخير يامحمد بن نايف نشوفك على راس الهرم قريبا بحول الله
سعد بُلع
إدارة المروربالسعودية وضباطها فاشلين مع مرتبة الشرف .. الشواهد كثيره وبشهادة الجميع .. هم احد اسباب تجمع الشباب في اليوم الوطني وأغلقوا المنافذ وحشرهم...

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