لبنان يقرر تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
كشف مصدر قضائي لبناني، اليوم الاثنين، إنه تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس الارتياب المشروع في حياده.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس العام الماضي، في مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما انفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.
وعُيّن القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من بيطار الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما يقوم بمهام التحقيق.